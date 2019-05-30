Peugeot 508 SW modelini satışa sundu. Peugeot , 26 Mayıs ile 1 Eylül 2019 tarihleri arasında öncelikli Avrupa pazarlarında SW versiyonunu tanıtacak ve satışa sunacak. 508 Sedan ve SW’un 225 HP gücündeki şarj edilebilir hibrit benzinli versiyonu ülkeye bağlı olarak 7 Haziran 2019’dan itibaren sipariş verebilecek.

Peugeot 508 SW, son derece rekabetçi D segmenti station wagon pazarının kurallarını yeniden yazıyor. Sedan versiyondan transfer edilen çerçevesiz camların ve kapıların katkısıyla ortaya çıkan zarif ve atletik görünümüyle yeni Peugeot 508 SW heyecan uyandıran çarpıcı bir görünüm sergiliyor. Geniş yaşam alanı ve fonksiyonel bagajıyla yeni SW model, atletik zarafetini pratik bir yapıyla birlikte sunuyor. Yeni 508 SW, mükemmel direksiyon sistemine sahip. Araç, süspansiyon sistemiyle, markanın DNA’sına da sadık kalarak üstün sürüş özellikleri sergiliyor.

ZENGİN DONANIMLA GELİYOR

Yeni Peugeot 508 SW, sunduğu son nesil Peugeot i-Cockpit ile ileri teknoloji beraberinde sunuyor. Araç, çekici ve son derece zarif bir deneyim vaat ediyor. 508 SW böylece yeni EuroNCAP gereksinimlerini karşılıyor ve yüksek güvenlik seviyesiyle dikkat çekiyor. Versiyona bağlı olarak sunulan Gece Görüş Sistemi (kendi segmentinde rakipsiz) ve Şerit Takip Sistemi ile birlikte çalışan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, otonom sürüşe giden yolda önemli bir adım oluşturuyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Peugeot 508 SW yeni nesil PureTech ve BlueHDi (büyük oranda SCR teknolojisi ile donatılan) motorlarla yollara çıkıyor. İki adet 1.6 litre hacimli benzinli dışında 1.5 litre ve 2.0 litre olmak üzere dört farklı dizel versiyon sunuluyor. Benzinli cephesinde başlangıç versiyonu PureTech 180 S&S EAT8 iken bir üst basamakta PureTech 225 S&S EAT8 yer alıyor. Dizel cephesinde ise BlueHDi 130 S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 devreye giriyor.

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508 SEDANI HER ÜLKE ALAMAYACAK

Tüm bu motorlar Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak olan Euro6.d normunu ve buna hazırlık niteliği taşıyan Euro6.d-temp normunu karşılıyor. Motorlar sınıfının en düşük CO2 emisyon değerleriyle dikkat çekiyor. Sessiz ve sakin bir elektrikli sürüş deneyimi vaat eden yeni 508 Sedan ve SW’un 225 HP şarj edilebilir hibrit benzinli versiyonu ülkeye bağlı olarak 7 Haziran 2019’dan itibaren sipariş edilebilecek.