AİLE SPORCUSU

Peugeot Sport ekibinin tasarladığı 308 GTi, yol tutuşundan performansına kadar bu etkiyi hissettiriyor. Asıl ilginç olanıysa aracın bir aile otomobili olarak da gayet kullanışlı olması.

Bir dönemin motor sporları efsanelerinden Peugeot, parkurların tozunu atmaya devam ediyor. Yüksek performanslı yarışçılar geliştiren Peugeot Sport ekibi, bizim gibi otomobil severleri de unutmuyor. Kompakt sporcu sınıfına 308 GTi modeliyle geri dönen Fransız üretici, yarışlardaki tecrübesini yollara aktarıyor. Markanın sadece 5 kapılı olarak ürettiği 308 GTi, Peugeot Sport ekibinin hünerli ellerinden çıkmış.

‘BEN FARKLIYIM’ DİYOR

Küçük ama etkili dokunuşlarla standart 308 modellerinden ayrılan GTi, damalı ön ızgarası, koyu renkli kaplamaları, 19 inçlik çekici jantları ve iki dev egzoz çıkışıyla ‘ben farklıyım’ diye haykırıyor. Tabi iz genişliğinin artırılması ve yere yakın tasarımı da dikkatli gözlerden kaçmıyor. 5 kapılı bir otomobilin de sportif görünebileceğini kanıtlayan araç, çift renk uygulamasıyla da meraklı gözlerin üzerinize çevrilmesine neden oluyor. Standart 308’den farklı olmayan boyutlar, iç mekanda da kendini belli ediyor.

420 LİTRELİK BAGAJ

İç mekan ferahlığı etkileyici. Aracın Peugeot Sport imzasını taşıyan spor koltuklarına rağmen arkada fazlasıyla diz ve baş mesafesi sağlanmış. 420 litrelik bagaj da düşünüldüğünde, hızlı babalar için çok ideal bir otomobil ortaya çıkarılmış diyebiliriz. Aracın içinde de GTi’a özel farklılıklar göze çarpıyor. Kırmızı dikişli torpido, kapı panelleri, vites körüğü, paspaslar ve GTi logolu direksiyon oldukça çekici bir ambians oluşturuyor. Peugeot Sport imzası taşıyan kumaş/alkantra kaplı spor koltuklar vücudu çok iyi sarıyor ve konfordan da ödün vermiyor. Markanın i-cockpit isimli sürücü kabini, küçük direksiyon simidi ve 9.7 inçlik dev dokunmatik ekranla hemen marşa basıp hareket etmeye teşvik ediyor. Vites konsoloundaki Sport tuşuna basıldığında göstergeler kırmızı renge bürünüyor ve daha net gaz pedalı tepkileri daha etkileyici bir boyuta ulaşıyor.

MANUEL ŞANZIMANLA SUNULUYOR

Araçta kullanılan 1.6 litrelik THP motor, kendi alanında yılın motoru ödülünün sahibi. Turbo beslemeli benzinli ünite, araca 270 beygir güç ve 330 nm tork sağlıyor. 6 ileri manuel şanzımanla gücünü ön tekerleklere ileten motor, oldukça canlı. 0-100 km/s ivmelenmesini 6 saniyede tamamlayan aracın ivmelenme isteği saatte 250 kilometre sürate kadar tükenmiyor. Yüksek torkun özellikle virajlarda tehlike yaşatmaması için marka araçta Torsen kilikli diferansiyel sistemine görev vermiş.

FREN SİSTEMİ DE BAŞARILI

Peugeot Sport imzalı fren sistemi de çok başarılı. Aracın ortalama tüketimi ise sadece 6 litre. Sakin kullanımda gerçekten ekonomik olabilen 308 GTi, bizim kullanımımız da 9.4 litre ile yol almayı başardı. Çok zengin bir donanım listesiyle sunulan otomobilin 261 bin 723 liralık etiketi de, 2 litre motora sahip rakiplerinden oldukça düşük seviyede.