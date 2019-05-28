Enterprise Rent-A-Car, iletişim devi Türk Telekom ile gerçekleştirdiği avantajlı kampanyalarına Ramazan Bayramı boyunca da devam ediyor. 3 gün ve üzeri yapılacak rezervasyonlarda, dizel Citroën C-Elysée otomobili 179 TL’den kiralayabiliyorlar.

2014 yılından bu yana Türkiye’de araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, Türk Telekom Prime kullanıcılarına Ramazan Bayramı’nda da özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom Prime müşterileri, 30 Mayıs – 9 Haziran tarihleri arasında Enterprise Türkiye’nin İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Samsun, Bodrum, Dalaman’daki kurumsal ofislerinde 3 gün ve üzeri yapacakları rezervasyonlarda, dizel Citroën C-Elysée otomobili 179 TL’den kiralayabiliyorlar. Kampanya kapsamındaki tüm detaylara https://www.enterprise.com.tr sayfasından ulaşılabiliyor.