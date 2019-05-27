Renault ile Fiat yeni bir evlilik için görüşmelere başladı. Geçtiğimiz günlerde Renault, İtalyan Fiat Chrysler’den yüzde 50-50 payla birleşmek için teklif aldı. Fransız şirket ise bu teklifi aldıklarını onayladı.

Otomotiv sektörü gerek güç birliği gerekse maliyetleri en aza indirmek için bir dizi ortaklık yapıyor. Kimi markalar ortak motor kullanıyor. Birçok teknolojik ürün birçok modelde yer alıyor. Hatta adına üretim bile yapılıyor. En son geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelen PSA’da tüm markalarını tek çatı altında birleştirdi ve bunlara bir de Opel’i ekledi. Şimdilerde ise dünyanın en büyük 2 üreticisi için evlilik haberleri geliyor. İtalyan devi Fiat Chrysler, Fransız Renault‘a deyim yerindeyse evlenme teklifi etti. Groupe Renault ise bu teklifin doğru olduğunu açıkladı. Renault ile Fiat anlaşma kabul edilirse iki dev toplamda 10 milyona yakın araç satacak.

YARI YARIYA ORTAKLIK

Fiat’ın teklifi ise yüzde 50-50 birleşme yönünde olduğunu belirtildi. Eğer teklif kabul edilirse Fiat ve Renault yarı yarıya ortak olacak. Bununla birlikte Bursa’daki iki tesis akıllara geliyor. Renault’un 1898’den beri otomotiv üretimi yaptığı, geçen yıl 134 ülkede 3,9 milyon araç sattığı ve şirketin 36 üretim tesisi, 12 bin 700 satış noktası ve 180 binden fazla çalışanı olduğu bildirildi.

YAKLAŞIK 9 MİLYON ARAÇ SATACAKLAR

Fiat Chrysler’dan yapılan açıklamada da Renault Grubu’na birleşme teklifi sunulduğu, ortaklıkta her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı belirtildi. Ortaklıkta, dengeli bir yönetim yapısı ve yönetim kurulunun çoğunluğunun bağımsız olacağı vurgulanan açıklamada, Renault ile birleşme sonrası 8,7 milyon araç satışıyla dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisinin oluşacağı kaydedildi. Açıklamada, birleşme sonucu hiçbir fabrikanın kapanmayacağı belirtilerek, birleşme ile oluşacak yeni şirketin hisselerinin Milan, Paris ve New York’ta işlem göreceği bildirildi.

RENAULT TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Renault Yönetim Kurulu, Renault S.A. ve FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında gerçekleşebilecek olası bir yüzde 50-50 birleşme ile ilgili FCA’dan gelen teklifi incelemek üzere toplandı. FCA’nın iletmiş olduğu teklifinin şartlarını dikkatlice inceleyen Renault Yönetim Kurulu, grubun üretim süreçlerine uyumu ve Renault-Nissan- Mitsubishi İttifakı için ek değer yaratacak birleşme fırsatını değerlendirmeye karar verdi. Bu görüşmelerin sonuçlarına ilişkin olarak zamanı gelince, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek için ek bir açıklama yapılacak.