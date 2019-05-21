Citroen Golden Scarab bundan 97 yıl önce Sahra Çölünü geçen ilk otomobil olarak tarihe geçti. Şimdi ise 100’üncü yılına özel model yeniden üretildi.

Citroen Golden Scarab lakaplı yarı paletli otomobil bundan tam 97 yıl önce Sahra Çölünü geçen ilk otomobil olmuştu. Citroën’in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde birebir orijinaline uygun olarak yeniden üretildi. Eğitim projesi olarak 2016 yılında 160 mühendislik öğrencisi ve 40 öğretmen tarafından başlatılan projenin, finansal, teknik ve lojistik desteğini Citroën üstlendi. Golden Scarab, Citroën’in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinliklerde sergilenecek.

100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL

Haziran ayında Citroën’in 100. yıl dönümü sergisi yerini alacak olan yarı paletli Golden Scarab, 18 Haziran 2019 tarihinde ise “Batıya Yolculuk” etkinliği kapsamında Şanzelize Caddesi boyunca Concorde Meydanı’ndan, Charles de Gaulle Meydanı’nda bulunan CCFA’ya (Fransız Otomobil Üreticileri Komitesi) ve oradan da Ferté Vidame’ye doğru bir sürüş gerçekleştirecek. Araç, 19 – 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında la Ferté Vidame’de gerçekleşecek olan “Yüzyılın Sürüşü” etkinliğinde yer alacak.

GURUR DUYUYORUZ

Citroën CEO’su Linda Jackson yapmış olduğu değerlendirmede: “Golden Scarab’ın yeniden üretilmiş olması Citroën’in 100. yıl dönümü kutlamalarına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Bu, André Citroën’in takdir edeceği bir proje olurdu. Golden Scarab’ın birebir orijinal replikasının üretilmesi gibi önemli bir projenin her aşamasına destek vermekten gurur duyuyoruz. 100 yıllık süre iki aracın mimarlarının tamamen farklı olmasını sağlasa da, onlara aynı tutku yön veriyor.” dedi.