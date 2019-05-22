Enterprise Türkiye, bankacılık sektörünün köklü kuruluşu İş Bankası ile önemli bir işbirliğine imza attı. 30 Mayıs tarihine kadar İş Bankası müşterilerine özel, tüm araç gruplarında yüzde 40 oranında indirim fırsatı sunuyor.

Araç kiralamada dünya devi Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği anlaşmalarla her platformda müşteri memnuniyetini sağlamaya devam ediyor. Son olarak Türk bankacılık sektörünün en köklü kuruluşlarından İş Bankası ile yapılan işbirliği çerçevesinde; 30 Mayıs tarihine kadar İş Bankası müşterilerine özel tüm araç gruplarında yüzde 40 oranında indirim fırsatı sunuluyor. Ayrıca İş Bankası müşterileri, 30 Mayıs tarihine kadar şirketin İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman, Trabzon ve Samsun ofislerinden 119 TL karşılığında dizel Fiat Egea kiralama şansı yakalıyorlar.

TEK SEFERDE 28 GÜNLÜK KİRALAMA

İş Bankası müşterileri, kampanyalara www.enterprise.com.tr/isbank sayfasındaki alana İş Bankası kartlarının ilk 6 hanesini girerek işlem yapmak suretiyle dahil olabiliyorlar. Kampanya kapsamında sınırsız katılım sağlanabiliyorken, tek seferde maksimum 28 günlük kiralama yapılabiliyor.