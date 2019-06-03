Nissan, Renault Fiat evliliğine karşı

Renault-Nissan ortaklığını gözden geçirmek zorunda kalacaklarını söyleyen Nissan CEO’su Saikawa, kendi çıkarlarını korumak zorunda olduklarını söyledi.

Renault ile Fiat evliliğine Nissan’dan karşılık geldi. Renault-Nissan ortaklığını gözden geçirmek zorunda kalacaklarını söyleyen Nissan CEO’su Saikawa, kendi çıkarlarını korumak zorunda olduklarını söyledi. Nissan CEO’su Hiroto Saikawa, Groupe Renault’nun Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmesi durumunda, Nissan’ın kendi çıkarlarını korumak için Renault ile ortaklığını gözden geçireceğini söyledi. Saikawa, FCA’nın, Renault, Nissan ve Mitsubishi’den oluşan ortaklığa katılmasının işbirliği alanları açacağını söyledi ve ekledi: “Ancak sözü edilen öneri, tam bir birleşmeye öngörüyor ve gerçekleşmesi durumunda partnerimiz Renault’nun yapısını değiştirecek. Bu durumda Renault ve Nissan arasındaki ilişkinin gözden geçirilmesini gerektirir.” Renault ve FCA arasıdaki görüşmelerin, önerinin finansal maddeleri nedeniyle çıkmaza girdiği ileri sürülüyor.

‘OLUMSUZ BİR TARAF GÖRMÜYORUZ DEMİŞTİ’

Nissan CEO’su Hiroto Saikawa daha önce verdiği demeçte “Genel olarak, bu birleşmede olumsuz bir taraf görmüyoruz” ifadelerini kullandı. Bazı kaynaklar ise Japon firmanın Renault ile FCA arasındaki birleşme görüşmelerinden ilk başta haberdar dahi edilmediğini öne sürdü.

TEKLİFİ FİAT GÖTÜRMÜŞTÜ

Otomotiv sektörü gerek güç birliği gerekse maliyetleri en aza indirmek için bir dizi ortaklık yapıyor. Kimi markalar ortak motor kullanıyor. Birçok teknolojik ürün birçok modelde yer alıyor. Hatta adına üretim bile yapılıyor. En son geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye gelen PSA’da tüm markalarını tek çatı altında birleştirdi ve bunlara bir de Opel’i ekledi. Şimdilerde ise dünyanın en büyük 2 üreticisi için evlilik haberleri geliyor. İtalyan devi Fiat Chrysler, Fransız Renault‘a deyim yerindeyse evlenme teklifi etti. Groupe Renault ise bu teklifin doğru olduğunu açıkladı. Renault ile Fiat anlaşma kabul edilirse iki dev toplamda 10 milyona yakın araç satacak.

RENAULT TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Renault Yönetim Kurulu, Renault S.A. ve FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında gerçekleşebilecek olası bir yüzde 50-50 birleşme ile ilgili FCA’dan gelen teklifi incelemek üzere toplandı. FCA’nın iletmiş olduğu teklifinin şartlarını dikkatlice inceleyen Renault Yönetim Kurulu, grubun üretim süreçlerine uyumu ve Renault-Nissan- Mitsubishi İttifakı için ek değer yaratacak birleşme fırsatını değerlendirmeye karar verdi. Bu görüşmelerin sonuçlarına ilişkin olarak zamanı gelince, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kamuoyunu bilgilendirmek için ek bir açıklama yapılacak.