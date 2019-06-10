Jeep Grand Cherokee Trackhawk yeni bir rekora imza attı. Baykal Buz Motor Sporları Festivali 2019 Hız Günleri’nde, bir rekora imza atarak ‘En Hızlı SUV’ seçildi.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk, Rusya’da her yıl düzenlenen geleneksel Baykal Buz Motor Sporları Festivali 2019 Hız Günleri’nde “En Hızlı SUV” rekorunu kırdı. Doğal buz tabakası üzerinde gerçekleşen etkinlikte 2011 yılından bu yana 20’nin üzerinde hız rekoru kaydedildi. Trackhawk, hareket halinde verilen start ile 1 km’lik bir mesafe boyunca ortalama 257 km/s üzerinde bir hıza ulaştı. Güçlü SUV, 0 km’den hareket ederek de 100 km/s’nin üzerinde ortalama hıza imza attı. GPS vericisine göre aracın buz üzerinde ulaştığı en yüksek hız ise 280 km/s oldu. Tüm rakamsal veriler, Rusya Otomobil Federasyonu (RAF) tarafından da onaylanarak motor sporları dünyasındaki yerini aldı.

BREMBO FRENLER EŞLİK ETTİ

Jeep Grand Cherokee Trackhawk; güneş ışınlarının göl yüzeyinde sürüşü zorlaştırarak bir su filmi oluşturdu. Ve fren sistemi üzerinde de ciddi bir yük meydana getirdiği Baykal Gölü’nde, Brembo marka devasa ön fren sistemi sayesinde mükemmel bir fren performansı sergiledi. Ayrıca elektronik sınırlı kaymalı arka diferansiyele sahip dört tekerlekten çekiş sistemi Jeep Quadra-Trac ve beş farklı sürüş moduna sahip. Selec-Trac gibi özellikler de Grand Cherokee Trackhawk’ın en zorlu sürüş koşullarında bile üstün yol tutuş özelliklerini katkı sağladı.

707 BEYGİR GÜCÜNDE

Dünyanın en güçlü seri üretim SUV modeli olarak öne çıkan Jeep Grand Cherokee Trackhawk’ın 6.2 litre hacimli supercharger destekli V8 silindirli motoru, 707 HP güç ve 875 Nm tork üretiyor. Trackhawk, söz konusu değerler sayesinde sadece 3,5 saniyede 0’dan 100 km/s’ye (60 mil/s) hızlanıyor. Araç 11,6 saniyede 0-400 metreyi (1/4 mil) tamamlayarak 186,70 km/s’lik değere erişiyor ve 290 km/s maksimum hıza ulaşıyor.