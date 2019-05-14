Jeep Compass için Mayıs’a özel indirim

Jeep, Mayıs ayına özel takas ve kredi kampanyaları sunuyor. 2018 Jeep Compass’ın 4×4 çekişe sahip modeli 170 HP beygir gücünde. Benzinli versiyonunda anahtar teslim bedelleri üzerinden 15 bin TL tutarındaki takas desteği var.

Jeep, yüksek konforu ve üstün arazi kabiliyeti ile şehirde ve arazide zerafetin simgesi Compass modelinde Mayıs ayı sonuna kadar indirimli. Aynı zamanda cazip takas desteği ve kredi kampanyası sunuyor. Compass’ın 4×4 çekişli 170 HP gücündeki benzinli versiyonunda 15 bin TL tutarında takas desteği veriliyor. Kredi kampanyası kapsamında ise 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,49 faiz oranlı eşit ödemeli kredi alınabiliyor.

250 BİN LİRAYA 12 AY VADE

Marka, gelmiş geçmiş en çok ödül kazanan SUV olan Grand Cherokee modelinin prestij ve 4×4 kabiliyetine bir arada sahip olmak isteyenlere Mayıs ayında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranlı eşit ödemeli kredi imkanı veya yüzde 20’nin üzerinde nakit indirim sunuyor. Bu cazip indirim ile birlikte Grand Cherokee modeline 590 bin TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.