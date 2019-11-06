Toyota C-HR yeni yüzüne kavuştu. Yeni Toyota C-HR’nin fiyatı da belli oldu. Hibrit C-HR 186 bin 950 lira olacak.

Toyota C-HR yenilendi. Yeni Toyota C-HR, hibrit versiyonuyla 186 bin 950 TL’dan satışa sunuldu. Benzinli versiyonları ise hurda teşviki ile 153 bin 350 TL’den başlıyor. Yenilenen C-HR; Flame, Passion ve Passion X-Pack versiyonlarıyla tüm Toyota plazalarda yerini alacak. Daha da dikkat çekici hale gelen yeni Toyota C-HR, gelişmiş sürüş dinamiklerine ek olarak daha teknolojik donanımlara, ferah iç mekana ve daha premium dış tasarıma sahip. Gelişen son teknolojilerle donatılan Toyota C-HR coupe tarzı çizgileriyle birlikte segmentinde dikkat çeken bir model olmaya devam ediyor. Aracın ön ve arka tasarımında yapılan hassas dokunuşlarla birlikte araca daha dinamik bir görünüm kazandırılırken, ön farlar ve arka ışıklandırma grubuna gelişmiş Premium LED’ler eklendi.

1.2 LİTRELİK BENZİNLİ VE 1.8 LİTRELİK HİBRİT

Toyota C-HR’ın motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 HP’lik 1.8 lt hibrit motor ve 116 HP’lik 1.2 lt turbo motor yer alacak. Yeniden tasarlanan gündüz yanan farlar ve sinyal lambaları farların üst tarafına konumlandırılarak modelin sportif görünümüne katkıda bulundu.

LED SİNYAL LAMBASI EKLENDİ

Ayrıca Premium LED sinyal lambası özelliği eklendi. Ön sis farları ise tamponun dış tarafına yerleştirildi ve hava girişleri aracın güçlü duruşunu destekleyecek şekilde genişletildi. Arka stop lambalarında da Premium LED teknolojisine yer verildi. Toyota C-HR daha çekici bir dış tasarıma sahip olacak şekilde yeniden tasarlandı. Arka LED stop lambaları arasına eklenen lake siyah spoyler ile tek parça gibi görünen bu tasarım, Toyota C-HR’ın daha kaslı bir görünüme sahip olmasına katkı sağladı. Ayrıca yeni sıralı LED sinyal lambası arka stop lambalarına eklendi.

JANT SEÇENEKLERİ DE ÇOĞALDI

Yeni jant tasarımlarına ve Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Turuncu Metalik renkleri olmak üzere üç farklı yeni gövde rengine sahip olan yenilenen Toyota C-HR, ayrıca kişiselleştirme seçeneği olarak sunulan siyah tavan opsiyonuyla iki renkli dış tasarım da sunuyor.

COROLLA’DA SUNULAN İÇ HACİMLE CANLANDI

Toyota C-HR’ın kabini görsel ve dokunsal olarak daha kaliteli bir hale getirildi. Aynı zamanda Toyota’nın 2019 multimedya sisteminin adapte edilmesiyle birlikte yeni bağlantı ve bilgi-eğlence sistemleri aracı çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Kullanıcılarına ferah ve geniş bir kabin sunan Toyota, C-HR’ın tüm yüzeylerindeki ve düğmelerdeki görsel ve dokunsal kaliteyi arttırarak daha premium bir kabin alanı yarattı.

TAVAN DÖŞEMESİ DEĞİŞTİ

Yeni açık gri renkli iç tavan döşemesi sayesinde iç mekan daha ferah hale getirildi. Araç içindeki birçok düğme, dış tasarımdaki elmas motifleri yansıtacak şekilde üretildi. Aynı motifleri; kapı panellerinde, tavan döşemelerinde, JBL hoparlör kapaklarında ve tweeter şekillerinde ve hatta analog göstergelerdeki iğnelerde de görmek mümkün. Yenilenen Toyota C-HR’a ayrıca elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu ve ön yolcu koltuğuna da yükseklik ayarı özelliği eklendi.

AKILLI TELEFON BAĞLANABİLİYOR

Sürücü odaklı kokpit, yenilikçi detaylar ve yüksek teknolojik özelliklerle de donatıldı. 8 inç dokunmatik ekran sürücü odaklı hale getirildi. Aynı zamanda daha iyi görüş açısı için üst konsol biraz daha alçaltıldı. Dokunmatik ekran, ses ayarlama butonu gibi fiziksel düğmelerle destekleniyor ve bu sayede sürüş esnasında da daha sezgisel bir kullanım sunuyor. Yeni Toyota C-HR’da yer alan son teknolojik sistemlerle birlikte Akıllı Telefon Entegrasyonu (Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı sistemleri) da kullanıldı. Böylece aracın multimedya sistemine birçok akıllı telefon modeli ile kolayca bağlantı kurulabiliyor.

100 KM’DE 3.8 LİTRE TÜKETİYOR

Toyota C-HR motor seçenekleriyle de segmentinde eşsiz bir model olmaya devam ediyor. C-HR, 122 HP güç üreten 1.8 lt hibrit ve 1.2 litre turbo benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. 1.8 lt hibrit motor daha hafif ve daha güçlü bir lityum iyon bataryaya sahip. Bu sayede elektrikli performansı daha verimli hale getirildi. Daha doğal bir sürüş sağlayan 1.8 lt hibrit sistemi, sadece 86 g/km emisyon değerine ve 3.8 lt/100 km tüketim değerine sahip. Toyota C-HR, aynı zamanda 1.2 litre turbo motorla da tercih edilebiliyor. 116 HP güç ve 185 Nm tork üretebilen 1.2 litre turbo motor, 138 g/km CO2 emisyonuna ve 6.1 lt/100 km ortalama tüketim sunuyor. 1.2 litrelik turbo motor, altı ileri manuel vites veya CVT otomatik şanzımanla ile de eşleştirilebiliyor. Hibrit versiyonda ise elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman (e-CVT) kullanılıyor.

ÇARPIŞMA ÖNLEYİCİ SİSTEME KAVUŞTU

Toyota C-HR, TNGA mimarisiyle birlikte en yüksek standartlara sahip aktif ve pasif güvenlik özelliklerini sunuyor. Toyota’nın yeni platformu ve araç tasarımı, dünyanın önde gelen bağımsız çarpışma testi programlarını karşılayacak şekilde geliştirildi. Aynı zamanda Toyota Safety Sense sistemi de güvenlik performansının daha ileriye taşınmasını sağlıyor. Toyota’nın güvenlik ekipmanlarını yaygınlaştırma hedefiyle Toyota Safety Sense, yeni Toyota-CHR ürün gamında standart olarak sunuluyor.

DAHA ZENGİN DONANIM

Toyota Safety Sense sisteminde, Yaya Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip Sistemi (Direksiyon Uyarısı İle) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar bulunuyor. Yeni Toyota C-HR Toyota Safety Sense özelliklerine ek olarak gelen, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Sürüşe Duyarlı Adaptif Ön Farlar, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli), Fren Destekli Akıllı Ön ve Arka Park Sensörleri ve Diz Hava Yastığı özellikleriyle artık daha da güvenli bir seviyeye geliyor.