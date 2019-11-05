Yeni enflasyon raporuyla birlikte yeniden değerleme oranları da belli oldu. 2020 MTV vergileri ne kadar oldu? Yeni yılda hangi araç ne kadar MTV ödeyecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2020 rakamları kesin olmayan sonuçlara göre ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu senede araç sahiplerine kötü haber geldi. 2020 MTV vergileri ne kadar oldu? Sorunun cevabı ise aşağıdaki listede. Aracın tescil tarihi 01.01.2018’den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI ORANI GEÇEN YIL YÜZDE 15.9’DA TUTMUŞTU

2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 23.73’ken Cumhurbaşkanlığı kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) uygulanacak artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti. Bu yıl içinde bir değişiklik olmazsa 2020 yılında hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? İşte yeniden değerleme oranlarıyla birlikte yeni MTV tutarlarının tam listesi…

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 1055 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1837 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 3245 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 5112 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 735 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1377 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2534 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3936 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş 0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 411 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 799 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş 1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1493 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2314 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş 0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 1055 lira

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1159 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1266 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş 1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1837 lira

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 – 81 bin 100 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 2021 lira

1301-1600 cc

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2205 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş 1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3568 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3893 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş 1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5621 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 6132 lira

KAYNAK NTV