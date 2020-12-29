2021 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ne kadar olacak? 1-3 yaş aralığındaki en ucuz MTV vergisi bin liranın üstüne çıkacak.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2021 oranları belli oldu. Hangi araç 2021 yılında ne kadar MTV ödeyecek? Değerlemesi ne kadar olacak? 2021 yılında birçok bazı istisnalar haricinde vergi ve harçlar yüzde 9.11 ile enflasyon ile belirlenen yeniden değerleme oranında artacak. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlere göre, MTV tutarları yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 – 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya;

1601 – 1800 cc arasında olanlar için 2 bin 964 liradan 3 bin 234 liraya;

1801 – 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya;

2001 – 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

2020’de MTV ne kadardı?

2019 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 23.73’ken Cumhurbaşkanlığı kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) uygulanacak artış oranı yüzde 15.9 olarak belirlenmişti. Bu yıl içinde bir değişiklik olmazsa 2020 yılında hangi otomobil için ne kadar MTV ödenecek? En ucuz MTV 2020’de 964 lira olarak açıklanmıştı.