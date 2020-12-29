Volkswagen Manisa’daki şirketi kapatıyor

Volkswagen Türkiye’ye yatırım için Ekim 2019’da harekete geçmişti. Sonrasında pandemi koşulları ve bazı nedenlerden dolayı yatırımın askıya alındığı ifade edilmişti. Geçtiğimiz günlerde şirketin yapacağı yatırımın Slovakya’ya kaydığı gündeme geldi. Şimdi ise Volkswagen Manisa’da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldı.

Uzun yıllardır Türkiye’de yatırım yapması beklenen Volkswagen, ilk resmi adımı Ekim 2019’da atmıştı. Türkiye’de Passat ve Skoda Superb üretimi gerçekleştireceği iddia edilirken, fabrika yatırımı muallakta idi. Türkiye’ye yapılacak olan yatırımın iptal edilmesinin ardından, Manisa’da kurulan şirkette tasfiye edildiği gündeme geldi. BloombergHT’nin haberine göre, Alman otomotiv şirketinin Ekim 2019’da Manisa’da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 17 Aralık tarihinde tasfiyeye girerken tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

MANİSA’DA ŞİRKET KURULDU

Türkiye’de üretim yapmak için Ekim 2019’da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” unvanlı şirketi Manisa’da kurmuştu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.

YATIRIMI ASKIYA ALMIŞTI

Takip eden dönemde pandemi koşulları nedeniyle yatırım planlarını gözden geçiren şirket Temmuz ayında yaptığı duyuruyla Türkiye’de Manisa’da yaptığı yatırımın askıya alındığını açıklamıştı. Pandeminin ekonomik ve sosyal açıdan ciddi sonuçlar doğurduğu ve tüm dünyada ekonomik büyümenin ciddi ölçüde yavaşlayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, “Krizin üstesinden gelmek ve pandemi öncesinde planladığımız satış rakamlarına tekrar ulaşabilmek için en az 2 – 3 yıl gibi uzun bir zamana ihtiyacımız var.” ifadesine yer verildi.

YATIRIM SLOVAKYA’YA KAYMIŞTI

Temmuz ayındaki açıklamayı takip eden dönemde şirket farklı yatırım planlamalarına girmişti. Kasım ayında medyaya yansıyan haberlere göre şirket Slovakya’daki fabrikasına ilave yatırım yapma kararı almıştı. Buna göre Slovakya’daki fabrikanın kapasitesinin geliştirilmesi için 500 milyon euroluk yatırım yapılması öngörüldü. Şirket Slovakya fabrikasında yeni Passat ve Skoda Superb modellerini üretmesi planlandı. Volkswagen Slovakya Birimi CEO’su Gruenberg ise kombine yatırımın 1 milyar euroyu bulacağını ifade etti. Volkswagen’in Slovakya’da yatırımları artıracağı haberlerinin ardından Türkiye’deki yatırımı da gündeme gelmişti.