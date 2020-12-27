Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel “2020 yılının, bir önceki yıla göre yüzde 60’tan fazla artışla 770 bin adet ve üstünde kapanacağını öngörüyoruz. 2021’in ilk yarısı zorlu geçecek. Fakat yaz aylarından itibaren tekrar canlanma başlayacak” dedi.

Yılı değerlendiren ve 2021’e ilişkin öngörülerini paylaşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel “Dünya genelini etkisi altına alan pandemi sebebiyle ülke ekonomilerinin fazlasıyla etkilendiği bir yılı geride bırakıyoruz. Özellikle Avrupa’da birçok ülkede markalar ve bayiler operasyonlarını yıl içerisinde belirli dönemlerde geçici süreliğine durdurmak zorunda kaldı. Türkiye’de ise alınan önlemler sayesinde üretimde kısa süreli kesintiler yaşansa da otomotiv sektöründe eşi benzeri olmayan inişli-çıkışlı bir yıla tanıklık ettik. Sektördeki bu ivmelenme ve yüksek satış adetleri açıkçası pek de beklediğimiz sonuçlar değildi. Fakat Eylül ve Ekim ayları tarihi zirveleri görmemizi sağladı. Kasım’da bir yavaşlama olsa da Aralık ayının da en az 100 bin adetlik toplam satışla tamamlanacağını düşünüyoruz. Böylece 2020 yılının, bir önceki yıla göre yüzde 60’tan fazla artışla 770 bin adet ve üstünde kapanacağını öngörüyoruz” dedi.

2021’e ilişkin de açıklamalarda bulunan Berkel şöyle devam etti: “Bu yılın son çeyreğinde artan piyasa faiz oranlarına paralel olarak otomobil kredi faiz oranlarında da artış gözlemlendi. Önceden yüzde 1’in altında yer alan oranlar şu an 1,50 seviyelerinde bulunuyor. Bu şekilde 2021 yılında da satışlarda ilk yarıda yavaşlama olması muhtemel görünüyor. Mevcut ekonomik ve siyasi koşulların da etkisiyle yılın ilk yarısının zorlu geçeceğini ve satışlarda düşüş yaşanacağını öngörüyoruz. Fakat devamında, pandemiye karşı aşılamanın da yaratacağı olumlu etkiyle yaz aylarından itibaren tekrar canlanma yaşanmasını ve ikinci yarısının daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu süreçte faizlerde de bir düşüş beklenebilir. Bu doğrultuda 2021 yılı satışlarının da 2020 yılı civarında gerçekleşeceğini düşünüyoruz.”

BÜYÜYEN SEGMENT SUV’A AĞIRLIK VERDİK

Bu yıl ağırlıklı olarak SUV, satışına yöneldiklerini ifade eden Murat Berkel “Tucson ve Kona modellerimizin satışı, toplam satış rakamlarımız içinde yüzde 65’e tekabül ediyor. Yani sattığımız her 3 araçtan ikisi SUV modelimiz oldu. Tucson modelimiz kendi segmentinde ikinci, Kona da B-SUV segmentinde en çok tercih edilen SUV oldu. Yeni i20 modelimizin de getirdiği ivmeyle yılı planlarımız dahilinde tamamlamayı öngörüyoruz. Biz Hyundai Assan olarak 2020’de Yeni i10 ve Yeni i20’nin üretimine başlayarak yılı üretim ve ihracat rakamlarımızda hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. 2021’in ilk çeyreğinde Yeni i20 N ve N Line ile birlikte uzun süredir beklediğimiz Bayon isimli CUV modelimizin de üretimine ve satışına başlayacağız. Bu modellerimiz de bize artı bir ivme kazandıracak” dedi.

ELEKTRİKLİ KONA 2021’DE

Murat Berkel sözlerine şöyle son verdi: “Kona’nın elektrikli versiyonunu da makyajlı haliyle Türk tüketicisiyle buluşturacağız. Ayrıca Santa Fe modelimizi de yenilenen tasarımı ve 1.6 lt motoruyla sunup güçlü SUV ailemizi daha da güçlendirmeyi arzuluyoruz. Böylece tüm model yelpazemizi yenilemiş olacağız. Herşeyden önce yine sağlık diyeceğimiz 2021’in hem Hyundai Ailesi’ne hem de otomotiv endüstrisiyle Türkiye pazarına olumlu bir katkı getirmesini diliyoruz.”