Hyundai yeni Kona modelini hibrit ile birlikte satışa sundu. Yeni 1.6 litrelik dizel motor, daha fazla yakıt verimliliği için 48V hafif hibrit sistemle birleşti.

Hyundai Yeni Kona modelini hibrit ile satışa sundu. Hyundai KONA, cesur, gelişmiş tasarımı ve maceracı kişiliğiyle segmentinde bir ikon sayılıyor. Ön ve arkadaki tasarım yenilikleri, makyajlanan KONA’ya daha da şık ve sofistike bir görünüm kazandırmış. Dikkat çekici yeni ön tasarımı, sportif detaylar ve göz alıcı plastik eklentilerle öne çıkıyor. Üst kısımdaki uzatılmış motor kaputu, KONA’ya güçlü bir görünüm verirken aynı zamanda orta ızgaranın üzerinde keskin bir şekilde bitiyor. Geliştirilmiş LED gündüz sürüş lambaları ise daha dar ve etkileyici bir görünüm sağlıyor. Aşağıya doğru uzanan tampon da plastik çamurluk parçalarına yumuşak bir şekilde bağlanıyor. Yeni KONA, boyutları itibariyle önceki versiyona göre 40 mm daha uzun ve daha geniş. Bu artışla beraber daha şık ve dinamik bir görünüm sunuyor.

N LİNE OCAK AYINDA GELİYOR

Bu yeni ürün geliştirmesi ile birlikte KONA, 2021 Ocak’tan itibaren ilk kez bir N Line versiyonuyla da satışa sunulacak ve sürüş keyfi ile duygusal bir görünümü birleştirecek. KONA N Line, sportif ön ve arka bölümü, gövde rengi kaplamaları ve özel elmas kesim jant tasarımıyla öne çıkıyor.

10 FARKLI RENK SEÇENEĞİ

KONA N Line’ın ön tarafı, ön tamponun dinamik özellikleriyle karakterize ediliyor ve plastik çamurluk kaplamalarının gövde rengiyle bütünleştiriliyor. Yeni KONA’nın tampon altı parçası, N Line versiyonunda daha sportif bir görünüm için daha alçakta konumlandırılan bir difüzör ile değiştirilmiş. Daha büyük, daha geniş hava girişli bu arka tampon, benzersiz tasarımıyla diğer kardeşlerinden farklı görünmesini sağlıyor. Ayrıca, sağ tarafa konumlandırılan çift çıkışlı son susturucu da sportif havayı devam ettiriyor. Arka köşelerde de daha iyi hava akışı için N tarzı kanatlara yer verilmiş. Bu arada Yeni KONA, 10 adet gövde rengi ve siyah iç mekan rengiyle geliyor.

İÇ MEKAN OLDUKÇA SPORTİF

Yeni KONA’nın iç mekanı öncekinden daha sportif ve daha modern bir görünüm ifade edecek şekilde tasarlanmış. Aracın gövdesindeki şıklık ve aktif bir yaşam tarzına sahip müşterilerin ilgisini çekecek sağlam duruş, kabinde de rafine bir görünümle devam ediyor. Bu görsel değişim, teknolojik donanımlarla sağlanırken aynı zamanda algılanan kalite düzeyi de artmış oluyor. Yeni konsol alanı, yatay yerleşimi vurgulamak için gösterge panelinden ayrılmış. Gösterge paneli, daha teknolojik ve daha ferah bir atmosfer yaratmak için geniş ve havadar görünüm sunuyor. Müşteri talepleri doğrultusunda, elektrikli park freni donanım tablosundaki yerini alırken ayrıca yeni ortam ambiyans aydıntlatma teknolojisi de orta bardak tutucuyu, yolcu ve sürücü yan ayak bölmesini aydınlatarak aracın sportif ve modern yaşam tarzı karakterini vurguluyor.

10.25 İNÇ’LİK YENİ EKRAN

Hoparlörlerin etrafındaki yeni halkalar ve alüminyum kaplamalı hava delikleri de daha yüksek bir kalite ve zarafet seviyesi oluşturuyor. Bununla beraber, arka koltuktaki yolcular için konforu artıran USB bağlantı noktası da özellikle uzun süreli yolculuklarda mobil cihazların rahatlıkla şarj edilmesine olanak sağlıyor. İlk kez Yeni i20’de karşımıza çıkan 10,25 inçlik dijital bilgi ve eğlence ekranı, Yeni KONA’da da Elite donanım seviyesinde sunuluyor. Yüksek kaliteli bu ünite, bölünmüş ekran işlevi ve Bluetooth bağlantısı ile birlikte sunuluyor. Hyundai KONA ayrıca, daha alt donanım seviyelerinde ise 8 inç bilgi ekranı sunuyor. Yenilenen KONA, Eco, Comfort ve Sport olmak üzere 3 farklı sürüş moduna sahip. Bu özelliği sayesinde farklı sürüş keyifi sunarak kullanıcısına üstün bir deneyim yaşatmış oluyor. Seçilen sürüş modu aynı zamanda 10.25 inçlik supervision gösterge bilgi ekranı ile entegre oluyor ve ekranın grafik temasını da değiştiriyor. Yeni KONA, konfor donanımlarının haricinde güvenlik ve sürüş destek özellikleriyle de dikkat çekiyor. Şerit ve Yol Takip Asistanı, Ön Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi aktif güvenlik önlemleri, giriş seviyesi donanım paketleri de dahil olmak üzere KONA’da standart olarak sunuluyor.

HEM HİBRİT HEM DE DİZEL

Hyundai KONA, hem sportif hem de çevre dostu üç yeni motor seçeneği ile geliyor. KONA’daki 136 beygirlik 1.6 litrelik dizel motor, yeni eklenen 48V hafif hibrit teknolojisi sayesinde bir önceki modele oranla yaklaşık yüzde 10 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yenilenen dizel motoru ile KONA, performansı kadar verimli yakıt tüketimiyle de öne çıkıyor.

BENZİNLİNİN GÜCÜ 198 BEYGİRE ÇIKTI

1.6 litrelik benzinli motor ise ürettiği 198 beygir güç ile Hyundai KONA’yı sınıfının en güçlü otomobili yapıyor. Turbo beslemeli bu motoru sayesinde 0’dan 100 kilometre hıza 7.7 saniyede çıkan KONA, güç ve performans bekleyen kullanıcıların ilgisini çekiyor. Daha ekonomik bir motor seçeneği isteyen kullanıcılar ise artık 7 ileri DCT şanzımanla gelen 1.0 litrelik benzinli motoru tercih edebilirler. 120 beygir güç üreten Turbo beslemeli bu motor, 100 km’de yalnızca 5.3 litre yakıt tüketerek dizel motora bir alternatif sunmuş oluyor.

281 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni KONA, “Style”, “Smart”, “Elite” ve “N Line” olmak üzere üzere dört farklı trim seviyesine sahip. KONA 1.0 litre T-GDI ve 7DCT şanzıman kombinasyonu sadece Style trim seviyesi ile sunulurken daha yüksek konfor için Smart, Elite ve N Line trim seviyelerini seçmek gerekiyor. KONA’nın 1.0 litre turbo benzinli motor seçeneği 281.000 TL’den başlıyor. En yüksek trim seviyesi olan 1.6 litre dizel 48 MHEV Elite ise 358.000 TL’lik bir etikete sahip.