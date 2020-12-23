Brisa’da üst düzey atama

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, yeni oluşturulan Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding ortak kuruluşu, Türkiye lastik pazarı lideri Brisa’da üst düzey bir atama gerçekleşti. 2017 yılından itibaren Pazarlama Direktörü görevinde önemli başarılara imza atan Evren Güzel, yeni oluşturulan Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı. Güzel, 1 Ocak 2021 itibarı ile yeni görevine başlayacak.

EVREN GÜZEL KİMDİR?

Güzel, Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra Birmingham Üniversitesi Avrupa Birliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatının başlangıcında ITO Emniyet ve Güvenlik Sis. San. Tic. A.Ş. bünyesinde Dış Ticaret Yönetmeni olarak çalışmıştır. Brisa bünyesine Mayıs 2006 yılında Dış Satış Koordinatörü görevi ile katılan Evren, 2010-2017 yılları arasında Dış Satışlar Müdürü (Bölge 1) olarak görev yapmıştır. Evren, Ağustos 2017 tarihinden bu yana Pazarlama Direktörü görevini yürütmektedir.