Yeni Fiat 500 ödüle doymuyor

Yeni Fiat 500, İngiltere’de “Yılın Otomobili” ve “Yılın En İyi Küçük Elektrikli Otomobili” seçildi. Fransa’da ise “Green Car – Yılın Yeşil Aracı”ödüllerini kazandı.

Yeni 500, Fransa’da düzenlenen “2020 Otomobil Ödülleri”nde çevreciğini ile “Green Car – Yılın Yeşil Aracı” ödülünü kazandı. Birleşik Krallık’ta Driving Electric web sitesi tarafından verilen “Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil” ödüllerinin sahibi oldu. Yeni 500’ün, “Green Car – Yılın Yeşil Aracı” unvanını almaya hak kazandığı Fransa- 2020 Otomobil Ödülleri’nin jürisinde, sektörün uzman isimlerin yanı sıra, otomobilseverler ve onur konuğu olarak oyuncu Arnaud Ducret de yer aldı. Fiat 500,İngiltere’de ise Driving Electric isimli web sitesi tarafından verilen “Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil” olarak ödüllendirildi. Yeni ve tamamen elektrikli modelşık ve ikonik tasarımı, teknolojisi, 320 kilometreye varan menzili ile jüriden övgü topladı.

EN İYİ TASARIM ÖDÜLÜ

Yeni 500’ün ödül koleksiyonunda 2020 Red Dot Ödülleri’nden “Tasarım Konsepti” ve Almanya’nın prestijli dergisi “Auto Motor und Sport” tarafından verilen “En İyi Tasarım” ödülleri de yer alıyor.

MENZİLİ 320 KİLOMETRE

Elektrikli Fiat 500, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla WLTP normuna göre 320 km’ye kadar menzil sunuyor. Şarj süresini optimize etmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği

devreye giriyor. Kullanıcıların günlük işe gidip gelmeleri için gerekli olan ortalama 50 km’lik menzil ise 5 dk’lık hızlı şarj ile dolabiliyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebilirken, bu özellikler aracın sağ arka kısmının bulunan Combo 2 soketi sayesinde hem AC, hem de DC hızlı şarj seçenekleriyle gerçekleşiyor.

EV TİPİ ŞARJ İLE 6 SAAT

Ayrıca yeni Fiat 500’de FCA için özel olarak geliştirilen ev tipi şarj sistemi Easy Wallbox™ da yer alıyor. Bluetooth ile kolayca yönetilebilen basit ve erişilebilir bir “tak ve şarj et” niteliğindeki bu çözüm, yeni Fiat 500’ü 3 kW’a kadar güçle şarj etme imkânı sağlıyor. Yine sistemde 7,4 kW’a kadar güç yükseltme desteği, evde 6 saatin biraz üzerinde tam şarj imkanı ve ayrıca halka açık şarj noktalarından yararlanmak üzere bir Mode 3 kablo da bulunuyor. Yeni 500’ün elektrikli motoru 0 km/s’den 100 km/s’ye 9,0 saniyede çıkarken 0 km/s’den 50 km/s’ye 3,1 saniyede ulaşıyor.