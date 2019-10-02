EYLÜL 2019’DA HANGİ MARKA NE KADAR ARAÇ SATTI?

Otomobil ve hafif ticari araç satışı nın Eylül 2019 sonuçları belli oldu. Otomobil satışı eylül ayında yüzde 100 arttı. En fazla otomobil ve hafif ticari araç satışı Renault tarafından gerçekleşti. Onu Fiat ve Volkswagen takip etti.

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışı nın yeni karnesi belli oldu. Eylül 2019’da otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplamda Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 41 bin 992 adet oldu. Toplam pazara göre geçen yıla oranla satışlar yüzde 82,35 arttı. 2018 Eylül de 23 bin 82 araç satışı gerçekleşmişti.

SATIŞLAR YÜZDE 100 ARTTI

2019 yılı eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100,67 arttı ve 35 bin 308 adet oldu. Geçen sene 17 bin 595 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı eylül ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının eylül ayına göre yüzde 23,03 arttı ve 6 bin 684 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5 bin 433 adet satış yapılmıştı.

8 BİNE YAKIN ELEKTRİKLİ ARAÇ SATILDI

ODD’nin otomobil satışlarına yönelik açıklaması şöyle: “2019 yılı Eylül ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 38,3 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 44,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 33,2 azalış izlendi. 2019 yılı Eylül ayı sonunda 128 adet elektrikli ve 7 bin 625 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılı Eylül ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 38,15 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 87 bin 228 adet ile sahip oldu. 2019 yılı Eylül ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 55,81’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 67,80’e ulaştı.

LİDER C SEDANLAR OLDU

2019 yılı Eylül ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin %86,3’ü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %61,9 pay alan C (141.629 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%51,2 pay, 117.104 adet) oldu. 2019 yılı Eylül ayı sonunda Hafif Ticari Araç Pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %71,45 pay ile Van (37.638 adet), ardından %12,41 pay ile Kamyonet (6.540 adet) ve %8,47 pay ile Minibüs (4.461 adet) ve %7,67 pay ile Pick-Up (4.042 adet) yer aldı.

TİCARİ SATIŞLARDA DURUM HÂLÂ İYİ DEĞİL

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,3 azalarak 281.309 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı dokuz aylık döneminde 463.456 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2019 yılı dokuz ayı sonunda geçen yıla göre %36,92 oranında azalarak 228.628 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 362.465 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre %47,84 azalarak 52.681 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 100.991 adet satış gerçekleşmişti”

EN FAZLA RENAULT SATTI FİAT YAKIN TAKİPTE

Toplam satışlara baktığımızda ilk 9 ayda otomobil ve hafif ticari olarak en fazla aracı 42 bin 792 adetle Renault sattı. Renault’u yakın takibe alan Fiat 42 bin 674 adetle ikinci sırada. Son dönemde adı oldukça gündeme gelen Volkswagen ise büyük bir farkla iki markayı 28 bin 807 adetle takip ederek ilk üçe girdi. VW’in peşinde ise 26 bin 63 adetle Ford var. Toyota’da 16 bin 496 adetle beşinci sırada. İlk 5’e baktığımızda satışların hep yerliden yana olduğu görülüyor. Sadece Eylül 2019’a baktığımızda ise en çok satan sıralaması değişmemiş. Liste Renault, Fiat ve Volkswagen olarak ilerliyor.

EYLÜL 2019’DA HANGİ MARKA NE KADAR ARAÇ SATTI?