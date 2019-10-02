1 milyar liralık sermaye ile Volkswagen Türkiye’ye geliyor

Volkswagen’in Türkiye yatırımıyla ilgili resmi detay ortaya çıktı. Ticaret Sicil Gazetesi’nden yer alan ilana göre, ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ kurdu. Şirketin sermayesiyse 943.5 milyon TL olarak belirlendi. Merkezin Manisa olacağı aktarılırken yıllık üretim kapasitesinin 300 bin adet olması bekleniyor. Aynı zamanda Resmi Gazete de 5 milyar TL’lik ve üzeri projeler için Bakanlığa imza yetkisi de verildi.

ALİ YILDIRIM

Uzun bir zamandır beklenen Volkswagen yatırımı için start verildi. Bir süredir Türkiye ve Bulgaristan üzerinde yoğunlaşan marka, iki ülke arasında karar verme aşamasındaydı. Resmi bir açıklama olmasa da tercihini Türkiye’den yana kullanan Volkswagen yatırımı için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Volkswagen yatırım için Türkiye’ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa’da yapılacak, yöresi bile belli” ifadelerini kullanmıştı.

943 MİLYON 500 BİN TL İLE ŞİRKET KURULDU

Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü’nün 2447 sayılı ilanı, dün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer aldı. Buna göre, Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile ‘Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı şirketi Manisa’da kurdu. Şirketin merkezi “Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No: 14/118 Yunusemre/Manisa” oldu. Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

PASSAT VE SUPERB ÜRETİMİ KONUŞULUYOR

Şirkete yakın kaynaklar birçok marka için üretim faaliyetleri gerçekleştirecek olan tesisin 1 milyar eurodan daha fazlaya mal olacağını belirtiyor. Kurulacak tesisin Doğu Avrupa pazarı için VW Passat ve Skoda Superb benzeri modellerden yılda 300 bin kadar üreteceği de söylenenler arasında. Kaynaklara göre inşasının 2020 sonu, üretimin ise 2022 yılında başlaması beklenen tesis Manisa ve çevresinden 4 bin kişiye istihdam ortamı oluşturması planlanıyor. Aktarılan bilgilere göre, VW Almanya’yı boyutunda ve büyüme pazarlarında bulunduğu konumla 80 milyon kişilik bir nüfusu içeren ‘olumlu makroekonomik koşullar’ nedeniyle Türkiye’yi fabrika için seçti. Tesis, iç pazara hizmet verecek ve Rusya ve Orta Doğu dahil olmak üzere doğu Avrupa için bir ihracat merkezi olacak. 300 bin üretim hacminin yaklaşık üçte ikisi Passat için olacak.

5 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK PAKETİ

Yatırım haberiyle birlikte dün Resmi Gazete yayınlanan bir detay gözlerden kaçmadı. Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 12’nci maddesi değişti. Karara göre, minimum 5 milyar TL’lik sabit yatırımlarda proje sözleşmesinin imzalama yetkisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na verildiği aktarıldı. Daha önce iddia edilen 40 bin araçlık garanti ve 400 milyon euroluk teşvik göz önüne alındığında, kararın Volkswagen için çıkmış olduğu tahmin ediliyor. Yaklaşık 2.5 milyar TL’ye denk gelen teşviğin en az yarısını da markanın yapması durumunda 5 milyar TL’lik karara denk gelinecek.

‘MÜCADELEYİ KAYBETTİK’

Alman otomotiv devi Volkswagen’in yeni fabrikasının nerede kurulacağı konusunda kararını kasım sonunda vermesi beklenirken, en güçlü iki adayın Türkiye ve Bulgaristan olduğu söyleniyordu. Dün Ticari Sicil Gazetesi’ne yapılan kayıtla birlikte yatırımı Türkiye’nin göğüslediği ortaya çıktı. Markanın aldığı karar Bulgaristan basınına ‘Volkswagen için verdiğimiz mücadeleyi kaybettik’ başlıklarıyla yansıdı. ‘Yarışı Türkiye kazandı’ haberleri, ülkenin gündemine otururken birçok yayın organı ‘Volkswagen kararını verdi’ başlıklarıyla kararın verildiğinin teyidini yapmış oldu.

DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETİM YAPACAK

Otomobil Taşıt ve Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Alper Kanca yatırımla ilgili şu görüşleri dile getirdi: “Son birkaç gündür Alman medyası bu yatırım konusunda tekrar çok aktif oldu. Arayanlar, soranlar, görüş isteyenler. Bu ilgi ve bizim de Almanya’daki iş arkadaşlarımızdan duyumlarımız kısa süre içinde resmî bir açıklama geleceğini gösteriyordu. Türkiye’deki şirket haberinden emin değilim ama beni yapılması değil, VW’nin resmî açıklamadan evvel böyle bir adım atması olumlu anlamda şaşırttı. Eğer Bilgi kesin ise Volkswagen’in de en sonunda zaman baskısını hissettiğini gösteriyor. Çünkü görüşmelerle çok zaman kaybettiler, bu zamanı telafi etmeliler. Ayrıca bu VW içinde çok önemli çünkü onların da kapasite ihtiyacı var ve bu kadar kısa sürede böyle bir kapasiteyi başka bir ülkede yakalamaları zor. Küresel rekabet var herkes daha düşük maliyete üretmek istiyor. Türkiye bu anlamda Volkswagen’e avantaj sağlayacak. Düşük maliyetle üretim yapmasını sağlayacak.”

ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu “Volkswagen gibi köklü sanayi şirketlerinin Türkiye ye yatırıma gelmesi sadece istihdam için değil, aynı zamanda bulunduğu sektörün ekosistemi için çok hayırlı. İnşallah VW grubu yatırım kararını yakın tarihte açıklar. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.

1.5 MİLYON ADETLİK SATIŞ POTANSİYELİ VAR

Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanlığı görevini Hakan Tiftik: “Her şeyden önce Türkiye’ye yabancı bir yatırımın gelmesi, ülkemiz ve ekonomimiz adına çok önemli. Bu gelişme hem otomotiv sektörü özelinde hem de diğer yabancı yatırımlar açısından teşvik edici olacak. Türkiye’nin çok yüksek bir potansiyeli var. Henüz satışlar istediğimiz seviyelerde olmasa da yıllık 1.5 milyon adetlik satış yapacak potansiyelimiz var. Bu da yabancı yatırımcı için çok cazip fırsatlar sunuyor.”