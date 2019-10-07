Dacia ekim kampanyası-LPG’li Dacia ne kadar?

Dacia ekim ayında kampanyalı fiyatlarla dikkat çekiyor. Daica ekim ayında hurda teşvikli Sandero ECO-G 80 bin 900 TL’den, Duster ECO-G ise 91 bin 900 TL’den başlıyor.

Ekim ayında Dacia, ECO-G serisinin tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Dacia’nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modelleri mevcut. Vade ve tutara göre değişiklik gösteren, sıfırdan başlayan faiz fırsatı yer alıyor. Dacia’nın hafif ticari Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz seçeneği var. Ayrıca 3 bin TL takas indirimi mevcut. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak hafif ticari araç müşterileri için ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı bulunuyor.

LPG’Lİ SANDERO 80 BİN 900 LİRA

Ekim ayında hurda teşvikli Sandero ECO-G 80 bin 900 TL’den, Lodgy ECO-G ve Logan ECO-G 89 bin 900 TL’den, Duster ECO-G ise 91 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.