Renault ekim ayında kampanyalı araba satışına devam ediyor. Renault ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan’da iddialı fiyatlar sunuyor.

Renault, Ekim ayında Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megan Sedan modellerinde cazip faiz oranları sunuyor. Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan, anlaşmalı kamu bankalarının sunduğu krediyle satılıyor. 50 bin TL kredi 36 ay vade için 0,69 faiz fırsatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Diğer taraftan Renault’nun hafif ticari modellerinde 50 bin TL kredi ve 12 ay vade için sıfır faiz fırsatı ve 3 bin TL takas indirimi yer alıyor.

72 BİN 900 LİRAYA CLİO

Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak Kangoo, Trafic ve Master müşterilerine ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,36 faiz oranı mevcut. Ekim ayında hurda teşviki ile Clio HB 72 bin 900 TL’den, Megane Sedan ise 99 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşuyor. Kampanya kapsamında Renault Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.