Amerikan görünümlü Japon

Toyota, SUV pazarındaki güçlü oyuncusu RAV4’ü artık hibrit olarak satışa sunuyor. 200 beygirlik gücüyle öne çıkan Toyota RAV4, konforlu ve sessiz sürüşüyle dikkat çekiyor.

TEST MERKEZİ-YORUMLAR

Japon otomotiv devi Toyota, tüm modellerinde hibrit motor seçeneğini sunarak pazarın büyümesine önemli bir destek sağlıyor. Markanın 20 yıl önce başlattığı hibrit hareketi, bugün itibariyle altın çağını yaşıyor. Markanın en küçük modelinden en iri SUV’una kadar tüm araçlarında sunulan hibrit sistemi, bu kez yenilenen RAV4 modelinde karşımıza çıktı. Önceki nesilden tamamen farklı bir tasarıma sahip yeni RAV4, Türkiye’de sadece hibrit versiyonuyla satılıyor.

KASLI VE HAVALI

Yeni nesil RAV4, tam anlamıyla bir SUV gibi görünmeyi başarıyor. Amerikan SUV’larını andıran yeni tasarım, markanın yeni yüzünü gösteriyor. Dev ızgara ve iri farlar, uzun ve yüksek motor kaputuyla heybetli ve kaslı bir görünüm vadediyor. Yerden yüksek tasarım ve Retro tasarım izleri, araca ayrı bir hava katmış. Arkadan da oldukça iddialı bir tasarıma sahip otomobilde, geniş camlara ve yüksek omuz çizgisine sahip. Aracın iç tasarımı da Retro izler sunuyor. Safkan arazi araçlarını andıran kapı kolları, çift renkli kokpit, dik konumlu orta konsol ve yüksek oturma pozisyonu son derece ilgi çekici bir iç mekan ortaya çıkarmış.

İÇ MEKAN ÇOK FERAH

Aracın hem ön hem arka bölümünde sunulan alan son derece ferah. 7 inçlik renkli TFT göstergeler, 8 inçlik multimedya ekranı ve gece görüşüne de sahip olan dijital dikiz aynası, aracın teknolojik gelişimini de ortaya koyuyor. Bolca eşya gözüne sahip iç mekan gibi 580 litrelik bagaj da oldukça hacimli.

2.5 LİTRELİK BENZİNLİ ÜNİTE

Araçta görev yapan 2,5 litrelik benzinli ünite, 178 beygir güç ve 221 nm tork üretiyor. Önde ve arkada yer alan iki elektrik motoru ise sırasıyla 120 ve 54 beygir güç üretiyor. Böylece toplam sistem gücü 222 beygiri buluyor. Arkadaki elektrik motoru, aracın 4 tekerlekten çekişli olduğunu da vurguluyor. 1730 kilogramlık otomobile oldukça etkili bir performans sağlayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8.1 saniyede ulaştırıyor. Saatte 180 kilometrelik son sürat de ulaşmak da hiç zor değil.

ORTALAMA TÜKETİM 4.4 LİTRE

Sürüş olarak da standart bir otomobilden farklı hissettirmeyen RAV4 Hybrid, yol tutuş ile konfor dengesini iyi şekilde sağlıyor. Aracın Entegre Dinamit Sürüş Sistemi (IDSS) sürüşün zorlaştığı veya dönüş hızınızın arttığı durumlarda, daha keskin manevra imkanı sağlıyor. Araç hibrit olmasına rağmen arazide birçok kompakt SUV’den iddialı. Aracın ortalama tüketimi fabrika verilerine göre 4.4 litre. Şehiriçinde bu rakamın da altına rahatlıkla inmek mümkün. Bizim karma kullanımda elde ettiğimiz 5.7 litrelik ortalama bile, 2.5 litre motorlu ve 1.7 tonluk bir otomobil için oldukça etkileyici bir değer.