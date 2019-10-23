Toyota, otomotiv sektörünün 15 yıldır en değerli markası seçiliyor. Toyota’nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolardan, 56 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen “2019 Dünyanın En değerli Markaları” araştırmasının sonuçları belli oldu. Marka değerini geçen yıla oranla yüzde 5 oranında artırarak tüm otomobil markaları arasında 1’nci sıradaki yerini korumayı başardı. 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yıla göre yine yerini sağlamlaştırarak 7’nciliğini sürdürdü. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota’nın marka değeri de 53 milyar 404 milyon dolardan, 56 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

SEKTÖRDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VAR

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından sunulan “Hareket: Otomotivin Ötesinde” başlıklı raporda otomotiv markalarının pozisyonları yer alıyor. En değerli marka algısının otomobil alımında yüzde 42’lik bir oranda önem taşıdığı belirtilen raporda ayrıca otomotiv sektöründe önemli değişiklikler ön görüldüğüne yer verildi.

İLK SERİ ÜRETİM HİBRİT 1997’DE

Bu bağlamda; Toyota, daha iyi mobilite çözümleri üretme kararlılığı ile birlikte çevreci otomobiller üretme felsefesini de devam ettiriyor. Elektrifikasyonun otomotiv endüstrisinde duraksamadan ilerlediğinin de vurgulandığı raporda ayrıca, Toyota’nın, daha 1997 yılında ilk seri üretim hibrit aracını satışa sunarak elektrikli araçlar konusunda bir öncü olduğu vurgusu da yapıldı. Prius modeliyle Toyota’nın bu konuda değişmeyen liderliğini sürdürdüğünün de belirtildiği raporda aynı zamanda bu modelin, marka değerine çok büyük katkıda bulunduğu da ortaya kondu. Toyota değerli marka tarafında yine lider.