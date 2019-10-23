Kapsamlı bir şekilde yenilenen Skoda Superb, daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli motor seçenekleri sunacak. Skoda Superb, Türkiye’de 170 bin 300 TL’den başlayan fiyata sahip olacak.

Skoda Superb, tasarım ve teknolojik olarak yenilenerek sınıfındaki referans noktası iddiasını daha da güçlendirdi. Kapsamlı bir şekilde yenilenen Superb modeli, daha fazla konfor, daha fazla güvenlik ve daha verimli motor seçenekleri sunacak. Türkiye’de 170.300 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan yenilenen Superb, showroomlardaki yerini aldı.

16 YILDA 45 BİN SUPERB SATTIK

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, Superb’in marka için öneminin altını çizerek, “Markamızın amiral gemisi olarak konumlandırdığımız Superb, yenilenen tasarımı ve sahip olduğu üstün teknolojik donanımları ile bu unvanı hak ettiğini gösteriyor. 2003 yılından bu yana Türkiye’de satışa sunulan Superb modelimiz, kısa zamanda ailelerin yanı sıra kamu ve filo pazarında da kendini kabul ettirdi. Her geçen yıl da konumunu güçlendirmeyi başardı. Geçen 16 yılda da toplam olarak 45 bin adet Superb satışı gerçekleştirmemiz ne kadar sevilen bir model olduğunu doğruluyor” dedi.

FULL MATRİX FARLAR

Skoda, yenilenen Superb ile birlikte kullanıcılarına daha dikkat çekici bir model sunuyor. Zarif ve dinamik tasarımını daha ileriye taşıyan Superb, yeni teknolojileriyle de öne çıkıyor. Full LED Matrix farların yanı sıra birçok yeni teknolojiyle donatılan model, sınıfındaki referans noktası olmaya devam ediyor. Skoda, Superb’in tasarımına da farklılık getirerek, özellikle ön bölümü dikkatli bir şekilde güncelledi. Yeniden tasarlanan ön tamponla birlikte aracın uzunluğu artırıldı. 625 litrelik bagaj kapasitesine sahip olan Superb Sedan bir kez daha sınıfındaki geniş bagaj hacmini ve yaşam alanını sunuyor. Skoda’nın yenilenen ön panjuru da, daha büyük ve daha dikkat çekerken, tampon ile birlikte büyük bir uyuma sahip.

18 VE 19 İNÇ JANT SEÇENEĞİ

Daha keskin ön farların yanı sıra arka bölümde de, LED farlarla birleşen yatay krom detaylar dikkat çekiyor. Bununla birlikte perb’in arkasında logo yerine ‘ŠKODA’ yazısı yer alıyor. Opsiyonel ambiyans aydınlatmasının bir parçası olarak LED ışıklandırmalar, kapılar açıldığında zemine ‘ŠKODA’ yazısını yansıtabiliyor. Yenilenen Superb’de yeni 18 ve 19 inç alaşım jantlar, yeni renkler ve bir dizi yeni kişiselleştirme seçenekleri sunuluyor.

İÇ HACMİ NASIL?

Skoda yenilenen Superb ile birlikte yüksek konforu daha yüksek konfora sahip bir kabin ile buluşturdu. Gösterge panelinde ve kapı döşemelerinde kullanılan yein krom detaylar daha zarif bir görünüm sağlarken, yeni koltuk döşemeleri de eklendi. Pratiklik konusunda sınıfının öncüsü olan Superb, yenilenen modeliyle daha fazla Akıllı Çözüm/Simply Clever fikirleri sunarak hayatı kolaylaştırıyor. Yenilenen Superb’de kablosuz akıllı telefon şarj özelliği, akıllı bagaj düzenleme sistemi ve bagaj alanında yatay hareketli bir bar ile esnek düzenleme sistemi yer alıyor.

1.5 LİTRELİK TSI MOTOR

Skoda, yenilenen Superb ile birlikte Türkiye’de üç motor seçeneği sunuyor. Benzinli motor seçeneği olarak 150 HP güç üreten 1.5 TSI tercih edilebiliyor. Bu motor manuel veya 7 ileri DSG şanzımanla eşleştirilebiliyor. Superb’in dizel motor seçenekleri arasında ise 120 HP’lik 1.6 TDI ve 190 HP’lik 2.0 TDI üniteler yer alıyor. Her iki motor seçeneği de 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla sunulurken, 2.0 litre TDI motorda 4×4 sürüş özelliği bulunuyor.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Yenilenen Superb’de ileri seviye güvenlik ve asistan teknolojileriyle birlikte Skoda’da ilk kez kullanılan güvenlik özellikleri de sunuluyor. Öngörülü Hız Sabitleyici sistemin son versiyonu, camda yer alan kameradaki görüntünün anı sıra navigasyon sistemini de kullanarak hız sınırlamalarını önceden belirleyerek otomatik olarak aracın hızını ayarlıyor. Bu yeni hız sabitleyici sistemi, 210 km/s kadar olan hızlardan araç durana kadar olan hızlar arasında çalışabiliyor. Yeni Acil Durum Asistanı ise çoklu şeride sahip yollarda acil durumda aracı otomatik olarak güvenli bir şekilde yol kenarına alabiliyor. Skoda Superb’de aynı zamanda Yaya Koruma özelliğine sahip Ön Asistan da yer alıyor. Skoda Superb, daha de geliştirilen özellikleriyle birlikte sınıfındaki farklı konumunu güçlendirmeyi başarıyor.