Brisa dijital devrimi başlattı

Brisa dijital devrim başlatıyor. Brisa, filoların akıllı sistemlerle yönetimi için geliştirdiği dijital hizmetleri tek çatı altında sunuyor. Araç sürücülerine tek tıkla ulaşılıyor.

Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile lastik sektörünün lideri Brisa, filo yönetiminde yeni, dijital dönemi başlatıyor. Profleet Filo Yönetim Çözümleri ile sektörde örnek uygulamalar geliştiren Brisa, “dijital filo” hizmetlerini de bu çözümlere dahil etti. Telematik ve TPMS (Lastik Basıncı ve Sıcaklık Ölçme Sistemi), Sürüş Destek Sistemi, Profleet mobil uygulaması, filoların anlık olarak takibi ve yönetimine olanak sağlıyor. Böylece filolarda verimlilik, güvenlik, güvenilirlik ve kârlılık garanti altına alınıyor. Hem müşterilerine hem de iş ortaklarına güçlü avantajlar sunan Dijital Filo hizmetleri ile Brisa, sektörün gelişimine ve Türkiye’ye sağladığı değeri derinleştiriyor.

ARIZA VE MEKANİK BİLGİLERİ OKUYOR

Telematik, aracın konum bilgisini, arıza, mekanik bilgilerini ve sürücü davranışını kayıt altına alan ve raporlayan bir sistem. Çekici ve treyler için iki ayrı versiyonu olan bu hizmet sayesinde araçlarda kapsamlı bir sefer yönetimi gerçekleştiriliyor. Yakıt tüketiminden aracın yükü ve hızına dek yolculuğa etki eden kritik faktörler değerlendirilerek filoların yeni nesil bir bakış açısıyla yönetimine olanak sunuluyor. Lastik basıncı ve sıcaklığının takibi ve raporlanmasını sağlayan TPMS de sunduğu verilerle lastiklerin aniden patlaması gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda lastik kaynaklı yakıt verimsizliklerinin önüne geçiyor, lastik basıncının kontrol altına alınması ile lastik ömrünü uzatıyor.

FİLOLAR İÇİN HAYATİ DESTEK

Brisa’nın otonom sürüş teknolojilerinde dünya lideri Mobileye ile iş birliği kapsamında geliştirdiği Sürüş Destek Sistemi ise yolculuk boyunca yolu izleyip gerekli uyarılarda bulunarak sürücüler için üçüncü bir göz işlevi görüyor. Kullanıcılarına araç çarpışmalarını ve kazaları önleyen üstün bir teknoloji sunuyor. Bu hayati önem taşıyan destekle birlikte Sürüş Destek Sistemi, araç ve sürücü takibi, yol yardım, yakıt tüketimi takibi, görev yönetimi, karbon emisyonu ölçümü, yol uyarı sistemleri gibi çok kapsamlı araçları içerisinde barındırıyor.

ANLIK TAKİP EDİYOR

Brisa’nın uzun yıllardır filo şirketlerinin verimlilikleri ve kârlılıkları için geliştirdiği ve Aspects+, TMP+ gibi yenilikçi hizmetleri içeren Profleet, yeni mobil uygulaması ile kullanıcılarına sunduğu değeri zenginleştiriyor. Filo yöneticileri mobil cihazları ile araç ve sürücüleri anlık olarak takip edebiliyor, raporlara ulaşabiliyor ve gerekli işlemleri kolaylıkla yönetebiliyor. Filoda yapılan lastik incelemeleri, filo analizi, hurda sorunları, lastik değişimi süreçleri, kaplama analizi, lastik performansı ve basınç hesaplama dijital bir ortamda pürüzsüz bir şekilde yönetilebiliyor.

ŞİRKET MALİYETLERİNİ DÜŞÜRECEĞİZ

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “Yeni dijital filo sistemlerimiz, akıllı mobilite alanında geldiğimiz son noktayı ve bu alanda gelişim yaratma kararlılığımızı ortaya koyuyor. Profleet çatısı altında 360 derece danışmanlık sağladığımız filo müşterilerimiz artık yeni nesil, dijital uygulamalarımızla çok daha güçlü bir fayda elde edecek. Kazaların önüne geçecek verilerle desteklediğimiz müşterilerimizin öncelikle bu alanda önemli bir iyileşme sağlayacaklarına inanıyoruz. Bununla birlikte çevresel etkilerini en aza indirirken, toplam maliyetlerini de azaltacaklar. Böylece kurumlarının sürdürülebilirliğine ve kârlılığına yatırım yapmış olacaklar. Tek noktada bu hizmetleri sunan tek kurum olarak liderliğimizin de pekişeceğine eminiz. Tüm bunların sektörümüze ve ekonomimize değer katan etkileri de bizi dijitalleşme ve inovasyon alanında ilerleme konusunda daha da cesaretlendiriyor” şeklinde konuştu.