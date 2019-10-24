TCMB 250 baz puanlık faiz indirimi, taşıt kredisi çekecekleri umutlandırdı. Yeni bir araba kredisi çekmek isteyenler için gelecek günlerde neler olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 250 baz puanlık faiz indirimi, taşıt kredisi çekecekleri umutlandırdı. Yeni bir araba kredisi çekmek isteyenler için gelecek günlerde neler olacak? Konuyla ilgili olarak açıklama Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’dan geldi. Şahsuvaroğlu “TCMB’nin verdiği 250 puanlık son faiz indirim kararını son derece yararlı gelişmelere yol açacağı görüşünü taşıyorum. Bu yönde alınan kararların, Türk lirasına erişim maliyetinin gerilemesine ve çok daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasına yardımcı olacağını bekliyorum” dedi.

TAŞIT KREDİSİNDE MALİYETLER GERİLEMELİ

Şahsuvaroğlu TCMB’nin aldığı bu karar doğrultusunda özel bankaların da bu indirimi en hızlı şekilde yine kredi maliyetlerine yansıtacağını söyledi. Şahsuvaroğlu “Ülkemizde 10 milyar dolarlık yatırım yapmış ve tamamen yerli ve milli şirketlerimiz olan Otomotiv Yetkili Satıcılarının ticaretlerini sürdürebilmelerinin en önemli unsurlarından biri de ucuz ve sürdürülebilir finansmana erişimlerinden geçmektedir. Ticaretin yeniden tesis edilmesi ve ülkemize katma değer yaratılabilmesi için şirketlerimizin en kısa sürede krediye ulaşımlarının sağlanması ve taşıt kredilerindeki maliyetlerin gerilemesinin gerektiğini belirtmek isterim” diye konuştu