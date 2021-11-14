Lastiğin fotoğrafını çek ebadını öğren

Brisa, Türkiye’de bir ilk olarak Dijital Lastik Asistanı hizmetiyle lastik alımlarında müşteri deneyimini bir adım ileriye taşıyor. Kullanıcıları araç lastik ebadı ve hız-yük endeksi gibi detay bilgileri bilme zahmetinden kurtaran yapay zekâ tabanlı bu akıllı teknolojiyle Lassa, Bridgestone ve lastik.com.tr web sitelerindeki sohbet alanına lastiğinin fotoğrafını gönderen müşteriye, mevcut ürün gamından en uygun lastik önerisi sunuluyor.

Brisa, katma değerli ürün geliştirme ve üretme faaliyetlerine ivme kazandırmak üzere Ar-Ge Merkezi ve akıllı ve çevik kurum kültürü sayesinde dijital mobilite çözümleri, ‘chatbot’, yapay zekâ ve bulut bazlı e-ticaret uygulamaları ve bayi yönetim sistemleri gibi yenilikçi platformlarıyla müşteri deneyimini zenginleştirmeye, ekosistemini geliştirmeye ve sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Brisa Ar-Ge Merkezi, Türk mühendisliğinin en ileri çalışmalarını yürütüyor ve sektör için önemli bir okul ve deneyim alanı olarak hizmet sunuyor. Bu doğrultuda yerli tedarikçiyi ve sektörü de geliştirmeye odaklanıyor.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, TÜSİAD’ın Sanayide Dijital Dönüşüm platformunda Ar-Ge Çalışmaları kapsamında Golive isimli bir girişimci kurumla eşleşmişti. Eşleşme sonucu birlikte geliştirilen yapay zekâ çözümü olan “Dijital Lastik Asistanı” yazılımıyla, lastik seçimi müşteriler için kolaylaşıyor. Türkiye’de bir ilk olan bu akıllı teknoloji sayesinde kullanıcılar araçlarına uygun lastiğin ebadı, hız-yük endeksi gibi bilinmesi zor ve lastiğin üzerinde bulunması zahmetli olan teknik detayları bilmeseler dahi kendileri için en uygun lastiği profesyonel destek almadan online olarak bulabilecekler. Bunun için ise cep telefonuyla çekilebilecek, mevcut lastiğinin fotoğrafını Lassa, Bridgestone ve Lastik.com.tr web sitelerindeki chatbot üzerinden göndermesi yeterli olacak.

İleri görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanan Dijital Lastik Asistanı için 250’den fazla bayi çalışanının gönderdiği çeşitli marka ve ebatlarda 40 bin adet lastik fotoğrafı toplanarak bir veri havuzu oluşturuldu. Uygulama, veri havuzundaki fotoğraflardan öğrenen yapay zekâ ile müşterilerin gönderdiği lastik fotoğraflarını anlamlandırarak marka – ebat – hız ve yük endeksini tespit ediyor. Analiz sonrası, Lassa ve Bridgestone markalı muadiliyle eşleşme yaparak müşteriye öneri sunuyor. Böylece Brisa müşterilerine kolay ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.