Hyundai Grandeur 35’inci yılında yeniden doğdu

Hyundai, 80’lere damgasını vuran Grandeur modelini anmak için retro bir konsept hazırladı. Geçmişten geleceğe bir saygı gösterisi olarak tanımlanan konsept, tamamen elektrikli bir model.

Hyundai Motor Company, efsanevi sedan modeli Grandeur’ün 35’inci yıl dönümünü kutlamak için özel bir konsept model hazırlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Hyundai tasarımcıları, bu yeni konsept modelde köşeli orijinal tasarıma sadık kalırken aynı zamanda gelecekteki teknolojiler ve fütüristik çizgiler için de kendilerini geliştirmeye devam etmiş oluyorlar. Geçtiğimiz aylarda markanın ilk seri üretim modeli Pony’yi yeniden canlandıran mühendisler, bu konseptte de elektrifikasyona ve gelişmiş aydınlatma teknolojilerine yer vermiş. İlk kez 1986 yılında satışa sunulan Grandeur, markanın ana vatanı Güney Kore’de ve Amerika’da oldukça sevilmiş ve sedan modeller arasındaki iddiasını günden güne artırmıştı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL KONSEPTİ

IONIQ 5 modeliyle otomotiv endüstrisine yepyeni teknolojileri kazandıran Hyundai, yeni konsept modelinde de Parametrik Piksel dış aydınlatma ve üst kaliteyi simgeleyen Napa deri döşemelerle hazırlanmış bir iç mekan sunuyor. Ultra modern, elektrikli bir otomobil konsepti olarak dikkat çeken araç, retro cazibesini de ilk bakışta hissettiriyor. Yeni yan aynalar, kapalı tip jantlar, sürgülü kaplamalar ve ön-arka piksel tarzı LED far grubuyla da görselliğini zirveye çıkarıyor. “Hyundai Heritage Series” projesinde yer alan Grandeur’ün bu özel konsepti, lüks bir iç mekana sahip. Marka tasarımcıları, yolcuların duyularını harekete geçirmek için 80’lerin dönemini yansıtan ses ve müzik ekipmanlarına yer vermiş.

PİYANO BİLE ÇALABİLİYOR

Bronz renkli aydınlatma ve buna uygun modern bir ses sistemi tercih eden mühendisler, orjinaline sadık kalarak “Newtro” yani yenilik + retro konsept teması uygulamışlar. Güney Koreli ses tasarımcısı Guk-il Yu tarafından geliştirilen ve 18 hoparlörü kontrol eden 4way4 ses sistemi, Grandeur’ün iç mekanını akustik teorisine dayalı olarak bir konser salonuna dönüştürüyor. Orta konsol ve gösterge panelinin bileşimi sayesinde, muhteşem bir netlik ve derin bas ile zengin ses sunan sistemde piyano işlevi de var. Araç park halindeyken ses sistemi aracılığıyla piyano çalınabiliyor. Ön koltuklar, orijinal Grandeur’den ilham alarak bordo kadife ile donatılmış. Konseptin arkasında ise kaliteli bir şekilde üretilmiş Napa deri döşemelere yer verilmiş. Orta konsol kol dayanağı ise, pahalı bir kol saati veya mobil cihazlar gibi değerli eşyaları saklamak için gizli bir bölmeye sahip.

İÇ MEKANDA HALA 80’LERİN KOKUSU VAR

Gösterge panelindeki kadranları ve düğmeleri ultra geniş olarak kullanan tasarımcılar, dokunmatik özellikli düz ekrana da yer vermişler. Tek kollu direksiyon simidi ve uçaklardaki gaz koluna benzer vites koluyla da 80’lerin havasını koruyan Hyundai tasarımcıları, dijital gösterge panelinin sol ve sağ uçlarından başlayan bronz renkli ışık huzmesini de kabinin çevresine doğru yaymış. B sütunlarına nüfuz eden bu ambiyans aydınlatması, iç mekana göz alıcı bir renk katıyor ve daha geniş bir alan hissi uyandırıyor. 1975 Pony ve 1986 Grandeur modellerinin elektrikli retro konseptlerini tasarlayan Hyundai tasarımcıları, bir başka “Heritage Serisi” ile marka mirasının değerlerini yeniden keşfetmeye devam edecek.