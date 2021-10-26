e-drive elektrikli araç fuarı gün sayıyor

Türkiye’nin ilk elektromobilite fuarı e-drive TURKEY gün sayıyor. 9 Aralık’ta kapılarını açacak olan fuarda teknoloji ve elektrikli araç tutkunları bir araya gelecek. 4 gün sürecek fuar 12 Aralık 2021’e kadar açık olacak. Fuar, İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

e-drive TURKEY gün sayıyor. Gelecek tahmin edilenden hızlı geliyor. Özellikle son yıllarda hayatımıza yer etmeye başlayan elektrikli araçlar, tüketicilerin de radarında. Bu alanda alt yapı çalışmaları hızla devam ederken, şarj ağları da günden güne güçleniyor. Sistemi daha iyi anlatmak ve çevre dostu mobilite çözümlerini bir araya getirmek için Türkiye’de ilk kez elektrikli araç fuarı yapılıyor. Bu alanda dikkat çeken Türkiye’nin ilk Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı e-drive TURKEY, ziyaretçileriyle buluşmak üzere gün sayıyor. İstanbul’un ulaşımı en kolay ve en merkezi noktalarından biri olan Yenikapı’da organize edilecek fuarda elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri, otomobilden scooter’a kadar farklı elektrikli araç modelleri ve son teknoloji meraklıları ile buluşacak.

‘TÜKETİCİYE YENİ BİR PENCERE AÇACAĞIZ’

Covid-19 önlemleri kapsamında, güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı ile ilgili olarak açıklamada bulunan e-drive TURKEY Fuar Direktörü Burcu Uca “Kısa bir sürede hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelecek elektromobilite kavramı konusunda ülkemizdeki farkındalığı artırmayı ve nihai tüketici seviyesindeki satın alma tercihlerinde e-mobilite doğrultusunda yeni bir pencere açmayı hedefliyoruz. Bu projeyle aynı zamanda ülkemizdeki üreticiler, distribütörler, tedarikçiler, servis sağlayıcıları ve devlet kurumları arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Ulaşım sektöründe geleceği bugünden görme fırsatını yaratacak e-drive TURKEY fuarına herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

FUARA KATILIM ÜCRETSİZ

9 Aralık’ta kapılarını açacak olan fuara katılım ücretsiz olacak. Ziyaretçiler fuar alanında yeni modelleri inceleyebilecek ve farklı teknolojileri deneyimleyecek. e-drive Turkey, temasına uygun olacak. Bu yüzden doğa dostu olmayan basılı yaka kartı, katalog ve davetiye kullanılmayacak. Bu yönüyle fuar ‘çevre dostu’ olmasıyla da dikkat çekiyor.