Elektrikli dönüşümde servisler alarm veriyor

Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, pazarda elektrikli otomobil satışlarının payı henüz düşük seviyelerde olmasına karşın elektrikli araçların sayısında artış trendinin devam ettiğini belirtti. Aşçı “Her değişim projesinin olmazsa olmazı olan altyapı çalışmalarıyla sürecin tüm ayaklarının nitelikli olarak ivedilikle yapılandırılması, ülkemizin küresel olan bu trende eş zamanlı uyumluluğu noktasında son derece önemli ve aciliyet göstermektedir.” yorumunda bulundu.

Satış sonrası hizmetlerde önemli bir görev üstlenen teknik servisler ile ilgili açıklamalarda bulunan Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı “Son istatistiklere göre; 25.000’den fazla araç onarımı yapan tamirhane ve servis merkezi mevcut. Bu sayının 1.500’e yakını yetkili servis, 4.000’i özel servis ve 20.000’e yakını ise tamirhane olarak hizmet sağlıyor. Özel servislerin büyük bölümünde TSE’nin belirlediği kalite standart belgeleri yok. Bu faktör gelecekte değişimi olası olan bu servisler hakkında soru işaretleri oluşturuyor.” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN SERVİS KONSEPTİ KARIŞIK

Uzmanlar elektrikli araçların, geleneksel araçlara göre oldukça farkı teknolojik donanımlar barındırdığını, bu nedenle bakım ve onarımları yapılırken belirli riskleri ve teknik bileşenleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Elektrikli araçlar ile konvansiyonel araçlar arasındaki farklılıktan bahseden Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı ise, “Elektrikli araçlarda fosil yakıtlar yerine elektrikli lityum bataryalar kullanılıyor. Bu bataryalar ise akım değeri ve içerdiği yüksek voltaj ile olası tehlikeli riskler içeriyor. Diğer yandan elektrikli araçların içerdiği teknoloji ve donanım unsurları bu araçlara gereken teknik desteği vermede farklı yeterlilikleri ve önlemleri gerektiriyor.” açıklamasını yaptı.

PERSONELLERİN ŞİMDİDEN EĞİTİLMESİ GEREKİYOR

Tüm bu gelişmeler ışığında, özellikle yerli elektrikli aracın piyasaya yoğun adetlerle çıkacağı 2023 yılında elektrikli araçların servis hizmetlerinde kalifiye, eğitimli personellerin istihdam edilmesi ve bunların desteklenmesinin önemli bir rol oynaması bekleniyor. Planlı bir entegrasyon ile satış sonrası elektrikli araç ekosistemi yapılandırılabileceğini vurgulayan Motor AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “Verilecek desteklerle, ustalarımızı ve çıraklarımızı eğitmeli, sertifika programları ve kurslarla teknik yeterliliklerini sağlamalıyız. Bu konuda gereken sertifika programlarına başta teknik okullar olmak üzere sektör paydaşları olan STK’lar, ticaret odaları ve ilgili kamu kuruluşları ivedilikle destek vermeli ve dönüşümün en önemli ayağı olan altyapıdaki yetkin ekiplerin oluşumu hızlandırılmalıdır.” ifadelerine yer verdi. Aşçı ayrıca elektrikli araçların ancak satış sonrası hizmetlerinin güvenceye alınıp, gelişmekte olan elektrikli araç piyasasında satış sonrası teknik servislerle güçlü bir imaj elde edilebileceğini vurguladı.