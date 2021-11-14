ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası’nda şampiyon belli oldu

Bu sezonun son ayağı Berlin E-Prix’sinde Erdem Akyol ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonası’nı kazanarak ABB Formula E Türkiye Dijital Şampiyonasının ilk Şampiyon Pilotu unvanını kazandı.

Zorlu etap şartlarına uygun stratejiyi uygulayan Erdem Akyol baştan sona kontrollü bir yarış çıkararak sezonun son yarışına kadar puan farkıyla birinciliğini koruyan Semih Çelik’i geride bıraktı. Semih Çelik ikinci ve Ahmet Demircan üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

ABB Türkiye’nin, ülkemizde e-mobilitenin yaygınlaşması ve elektrikli araç alt yapı çözümleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla sponsor olduğu eRacing Academy organizasyonu ilk tanıtım yarışı Dünya Elektrikli Araç gününün kutlandığı 9 Eylül tarihinde start aldı. Toplam 8 yarışın koşulduğu şampiyonada kazanan E-Spor sürücüsü 12 Kasım Cuma günü belli oldu.

Formula E severler için günün sürprizi, Formula E tarihinin en başarılı sürücülerinden İsviçreli sürücü, Sebastien Buemi’nin Serhan Acar ve Jason Tahincioğlu’nun konuğu olarak canlı yayın eşliğinde yarış severlerle buluşmasıydı.

Türkiye’nin en hızlı E-Spor yarışmacılarının yarıştığı şampiyona boyunca sürdürülebilirliğin ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekildi.

ABB Türkiye İletişim Müdürü Hakan Güney, “Öncelikle şampiyonada büyük emekleri geçen yarış dünyasının saygın isimleri Serhan Acar, Jason Tahincioğlu ve şampiyonada centilmence mücadele eden tüm finalist ve eleme yarışı katılımcısı E-Sporcularımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Yarım yüzyılı aşkın süredir müşterilerimiz için sürdürülebilirliği mümkün kılıyoruz. Yaptığımız her işin odağına sürdürülebilirliğin yerleştirilmesi, şirketimizin amaçları bakımından anahtar rol oynayan bir unsur. ABB olarak sürdürülebilirliğe üç farklı açıdan bakıyoruz: düşük karbonlu bir topluma imkan verilmesi, kaynakların korunması ve toplumsal ilerlemenin teşvik edilmesi.’’ dedi.

Hakan Güney, ‘’Müşterilerimizin 2030 yılına kadar yıllık CO2 emisyonlarını 100 megatonu aşkın bir miktarda azaltmalarına yardımcı olacağız. Bu da dünya genelinde yollardan 30 milyon içten yanmalı otomobilin çekilmesine eşdeğer. Formula E ile birlikte, ürün ve hizmetlerinizin CO2 emisyonlarını azaltmada olumlu etkisi olduğuna dair kesin inancımızla COP26’ ya katılıyoruz” dedi.