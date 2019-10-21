Oto Gündem Dergi Sayı 51 Haziran 2019

Oto Gündem E-Dergi’nin ücretsiz yeni otomobil dergisi çıktı. Oto Gündem Dergi’nin Haziran 2019 sayısı ücretsiz yeni otomobil dergisi yayında. 4 farklı aracın test sürüşü de bu sayıda yer alıyor.

Oto Gündem E-Dergi Sayı 51, online olarak yayın yapan Oto Gündem Dergi, dijital olarak dergi yayınlarını her ay devam ettiriyor. Oto Gündem Dergi’nin Haziran 2019 sayısı çıktı. Yeni sayımızda 6 farklı test sürüşü yer alıyor.

Oto Gündem Dergi’nin Haziran 2019 ayını kapsayan yeni sayısı çıktı. Aylık olarak çıkan Oto Gündem Dergi’de yine dikkat çekiyor. Yeni sayımızda birbirinden farklı hızlı modeller ve 4 farklı test sürüşü yer alıyor…

Oto Gündem Dergi’nin Haziran 2019 sayısı çıktı. Yeni sayıda birbirinden lüks modellerin yanı sıra 4 farklı test sürüşü sizleri bekliyor.