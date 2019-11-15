Toyota GR Supra, ‘Altın Direksiyonu’ kaptı. İkinci jenerasyon Supra ile ödülü alan Toyota, ikonik modelinin geri dönmesiyle bu yıl yine ‘En İyi Spor Otomobil’ ödülünü aldı.

Toyota GR Supra, Avrupa’nın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan Altın Direksiyonu kazandı. Daha önce 1982’de de ikinci jenerasyon Supra ile ödülü alan Toyota, ikonik modelinin geri dönmesiyle bu yıl yine “En İyi Spor Otomobil” kategorisinde ödülle taçlandırıldı.

ÖDÜLÜ ALMANLAR VERİYOR

Altın Direksiyon Ödülü Almanya’nın en popüler pazar gazetesi Bild am Sonntag ve lider otomobil dergisi Auto Bild tarafından gerçekleştiriliyor. 50’den fazla otomobil arasından okuyucuların seçtiği ilk 3 model, uzman gazeteciler, yarış pilotları ve ünlüler tarafından Lausitzring Pisti’nde test sürüşünden geçirildi. Her otomobile performans kriterlerine göre puan verildi ve kazanan belirlendi.

340 BEYGİRLİK GÜÇ ARKADA

GR Supra tamamen yeni bir model olsa da, zengin geçmişiyle birlikte klasik spor otomobil özelliklerine sahip. Önden motorlu, turbo beslemeli altı silindirli iki koltuklu 340 HP’lik otomobil arkadan itişli sürüşüyle her yolculuğun keyifli olmasını sağlıyor. Gazoo Racing yarış departmanının geliştirmesiyle GR Supra ismini alan model, bu departmanın ilk global modeli olarak öne çıkıyor. Kusursuz şekilde ayarlanmış süspansiyonu ve alçak ağırlık merkeziyle pistte veya yolda sıra dışı bir yol tutuşa ve sürüş tepkilerine sahip. Toyota GR Supra’nın üstün özellikleri, Altın Direksiyon Ödülü ile okuyucular ve uzmanlar tarafından da onayladı.