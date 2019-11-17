SUV araç isteği her geçen gün artıyor. HB modelleri tahtından eden SUV araçlar, ilk 10 ayda 62 bin adedi geçerek ilk kez HB’leri solladı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de ve dünyada son dönemde oldukça moda olmaya başlayan SUV araçlar, tüketicilerin dikkatini çekiyor. Eski heybetli görünümü ve hacimli motorlardan kurtulan birçok SUV araç, gelişen teknolojinin de desteğiyle artık daha ulaşılabilir oldu. Yüksek motor hacmi ve 4 çeker olmadan da yerden yüksekte gitmeyi kanıtlayan araçlara otomobilseverler büyük ilgi gösterdi. Son iki yılda Türkiye’de daralan otomobil ve hafif ticari araç pazarı kapsamında hem 2017’de hem de 2018’de en az kan kaybeden segmentin SUV olduğu görüldü.

SUV ARAÇ SATIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Satış grafiğinde sedan segmentine yakın hatchbacklerin (HB) ise ensesinde olan SUV’ler Ekim 2019 sonu itibarıyla HB’lerin pabucunu dama attı bile. Genel olarak pazarın seyrine bakacak olursak; Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 Ekim ayında geçen yıla göre, yüzde 127 büyüyerek 50 bin adede yaklaştı. 2017 yılında 92 bin adetlik satış karşısında yüzde 46 küçülen iç pazarın zor günleri devam ediyor. Fakat, Ekim 2019’da toplam pazar 2018’in aynı dönemine göre, yüzde 127 artışla 49 bin 75 adete ulaştı. SUV’lerin son 3 yıllık seyri dikkatleri üzerine topladı.

SEDAN HÂLÂ LİDER

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2019 yılının ilk 10 aylık döneminde toplamda 62 bin 548 SUV araç satışı gerçekleşti. Toplam pazarın en iyi olduğu yıllardan biri olan 2017 yılına göre SUV satışları yüzde 33 düştü. Aynı dönem aralığında sedan ve HB segmenti yerden yükseklerden daha fazla kaybetti. 2017-2019 döneminde sedan sınıfı yüzde 50, HB yüzde 61, SUV modeller ise yüzde 33’lük daralmaya imza attı. Ocak-Ekim 2018-2019 dönemine göre ise tablo çok değişmedi. Küçülen pazar karşısında sedan araçların satış kaybı yüzde 30, HB’lerin yüzde 35, SUV’lerin ise yüzde 20 olarak kayıtlara geçti.

SUV’LAR 62 BİN ADEDİ GEÇTİ

Yılın ilk 10 aylık döneminde satış grafiğinde de sıralamalar değişti. Sedan segmenti 135 bin 353 adetle birinciliğini korudu. 2019’un ilk 9 ayında ikinci sırada yer alan HB sınıfı modeller ekim ayının da eklenmesiyle birlikte 60 bin 332 adetle üçüncülüğe geriledi. Geçen ay üçüncü olan SUV modeller ise 62 bin 548 adetle ikinciliğe yükseldi. Böylece ilk 10 aylık dönemde SUV modeller ilk kez HB satışların üzerine çıktı. Arada adetsel olarak sedan araçlarla büyük fark var fakat, gelecek dönemde filo satışlarının SUV’ye geçmesi halinde tablo ütopya olsa bile değişebilir.

EN ÇOK C TERCİH EDİLİYOR LİDER QASHQAI

Ocak-Ekim 2019 döneminde sedan ve SUV modellerin en çok tercih edileni C segmenti oldu. HB’in tercihi ise B sınıfından yana. SUV modellerin satışına baktığımızda ise tablo oldukça hızlı değişiyor. Kıyasıya mücadelenin olduğu segmentte Eylül-Ekim 2019 aralığında en fazla yükselişi Peugeot 3008 yaptı. Fakat pazarın lideri hâlâ Nissan Qashqai. Onun peşinde ise 4×4 lideri olan Dacia Duster var. Qashqai 7 bin 47 adetle liderlik koltuğunda otururken, 3008 modeli 6 bin 774 adetle oldukça yakın seyirdi. Üçüncülükte ise 5 bin 271 adetle Duster var. Onu Hyundai Tucson 5 bin 252 adetle yakın takip gerçekleştiriyor. Volkswagen Tiguan ise 3 bin 955 adetle büyük bir farkla ilk beşe girmeyi başarmış.