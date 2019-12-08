Sıfır otomobil satışlarında kayıp devam ederken, ikinci el araç satışları rekor üstüne rekor kırılıyor. Geçen yıl 6 milyon aracın el değiştirdiği sektör bu yıl 7 milyon adedin üzerinde satış bekliyor. Tercihler ise hâlâ yaşlı araç parkından yana. Ocak-Ekim 2019 döneminde 8-9 yaş otomobillere talep patlarken, en fazla kaybı 1 yaş ve altında olan gençler yaşadı.

Otomotiv pazarı satışlarda tüm canlılığını korumaya çalışırken, 2017’yi hâlâ yakalayabilmiş değil. Düşen faizlerle satışlarda yaprak kıpırdattı fakat 300 bin adetlere göre ayarlanan stoklar erken tükendi. Öte yandan ikinci el araç trafiği de oldukça yoğun. 2018 yılına göre ikinci el pazarı büyüse de, satışlar geçen yıla hâlâ yakın.

4.7 MİLYON İKİNCİ EL SATILDI

EBS Danışmanlık verilerine göre, Türkiye’de Ocak-Ekim 2019 döneminde 4 milyon 798 bin 611 adet ikinci el araç el değiştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu sayı 4 milyon 580 bin 621 idi. Daha önce gündeme getirdiğimiz ‘Sıfır öldü yeni favori 8-9 yaş’ haberinde olduğu gibi tercihler hâlâ yaşlılardan yana. EBS Danışmalık verilerini incelediğimizde 2018 yılında toplam 141 bin 812 adet 8 yaş modelleri satılırken, 2019’da bu sayı 262 bin 489 adede yükseldi. Yani 8 yaş modellerinin büyük bir patlama yaparak yüzde 85,10 oranında büyüdüğü görüldü. Tercih olarak hemen akabinde 9 yaşındaki modeller de tüketicilerin tercih ettiği araçlardan.

9 YAŞ MODELLER YÜZDE 30 BÜYÜDÜ

Yılın ilk 10 ayında toplam 140 bin 543 adet 9 yaş modeli satıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu yaş aralığı 107 bin 387 adet seviyesine bulunuyordu. 9 yaşındaki modellerin toplamda geçen yıla göre, yüzde 30,88 oranında büyüdü. Listenin üçüncü sırasında ise 4 yaşındaki modeller var. Geçen yıla göre yüzde 25 büyüyen 4 yaş satışı, 4.8 milyonluk pazardan yüzde 18,8 pay aldı.

1 YAŞ VE ALTINDA DÜŞÜŞ VAR

En fazla kaybı ise 1 yaş altı modeller yaşadı. Yüzde 40,4 oranında daralma yaşayan 1 yaş altı modelleri, 1 ve 6 yaş takip etti. EBS Danışmanlığın hazırladığı rapora göre, 1 yaş araç satışı Ocak-Ekim 2019’da yüzde 37,6 daralma kaydetti. 6 yaşındaki araçların tercih oranı ise 14,5 geriledi.

‘PAZAR 8 MİLYONA YAKLAŞACAK’

Sektöre ilişkin analizlerde bulunan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, pazar hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin “2’nci el pazarı hem otomobil hem de hafif ticari araç olarak son 3 aydır rekor seviyede yükselmekte. Eylül ayında 586 bin adetlik 2’nci el otomobil satışı ile tüm zamanların rekoru kırıldı. Ekim ayında eylüle göre pazar yüzde 14,98 oranında artarak tam 674 bin adede ulaştı. Böylece rekor daha ileri bir noktaya taşınmış oldu. Büyüme aynı şekilde ekim ayında yüzde 7,67 büyüyerek 158 bin adet satışa ulaşan ikinci el hafif ticari araç (HTA) pazarı ile de devam etmekte. HTA pazarı da Ocak-Ekim 2019 döneminde 1 milyon 219 bin adede ulaşmış oldu. Gerçek 2’nci el pazar rakamlarının ulaştığı rakam şu an 6 milyon adedi aşmış durumda. Bu yılın sonunda bu sayı yaklaşık 7.6 milyon seviyesine ulaşmış olacak” dedi.

‘REKOR ARTIŞLAR GÖRÜYORUZ’

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız “Bankalar faizleri düşürdü, finansmana erişim kolaylaştı ve otomobile olan talep yeniden başladı. Sıfır araç pazarındaki bu hareketlilik dışında, ikinci el araç pazarında da rekor satışlar görüyoruz. Ocak ayında 446 bin olan ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışının, ekim ayında 816 bine ulaştığını ve bir ayda satılan en yüksek satış hacmi ile tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz. ikinciyeni.com olarak kurulduğumuzdan bugüne 100 bine yakın ikinci el araç satışı gerçekleştirerek, toplamda 5 milyar TL’nin üzerinde e-ticaret hacmi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın toplamında 6 milyon 156 bin ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satılmıştı. Yılın son iki ayında satılacak araçlarla birlikte 2019 yılında yaklaşık 7 milyon ikinci el otomobil ve hafif ticari aracın satılmasıyla tüm zamanlarda en fazla satış yapılan yıl olarak yeni bir rekor kırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.