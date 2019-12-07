Petronas düşük karbon için çalışacak

Petronas, İtalya’nın Torino şehrinde bulunan küresel Ar-Ge Merkezi’nde Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu’nu düzenledi. Dünyanın her yerinden alanında uzman kişilerin katıldığı etkinlikte, elektrikli araç endüstrisindeki en son yenilikler ele alındı. Petronas Lubricants International (PLI) Genel Müdürü ve Grup CEO’su Giuseppe D’Arrigo “Petronas olarak Ar-Ge yatırımlarımızı iki katına çıkartacağız. Bunun yüzde 75’ini CO2 emisyonlarını azaltmaya katkıda bulunan projeleri geliştiren araştırma ve teknoloji çalışmalarına harcamayı taahhüt ettik” dedi.

Petronas’ın küresel madeni yağlar üretim ve pazarlama kolu Petronas Lubricants International (PLI), geçtiğimiz yıl İtalya’nın Torino şehrinde faaliyete açtığı Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi’ndeki ilk Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu’nu düzenledi. Dünyanın her yerinden alanında uzman kişilerin katıldığı etkinlikte, elektrikli araç endüstrisindeki en son yenilikler ortaya koyuldu. Uzmanların gelecekteki elektrikli araç teknolojisi trendlerini de tartıştığı etkinliğin dikkat çeken konuları arasında;elektrikli araçların madeni yağ pazarınaolan etkileri, elektrikli araçlarda kullanılan sıvıların e-şanzıman ve batarya teknolojilerinin gelişimindeki rolü konuları yer aldı.

YATIRIMLARIN YÜZDE 75’i AR-GE’YE

Petronas Lubricants International Genel Müdürü ve Grup CEO’su Giuseppe D’Arrigo yaptığı değerlendirmede, “PLI olarak Ar-Ge yatırımlarımızı iki katına çıkartmayı ve bunun yüzde 75’ini CO2 emisyonlarını azaltmaya katkıda bulunan projeleri geliştiren araştırma ve teknoloji çalışmalarına harcamayı taahhüt ettik. Bu yılın başlarında Petronas IONA Elektrikli Araç Sıvıları ürün yelpazemizle, elektrikli araç pazarına girdiğimizi açıklamıştık. Temiz bir ulaşımı destekleme arayışımızın bir sonraki adımı olan Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu; birlikte çalışma, olasılıkları değerlendirme ve daha temiz bir gelecek için ortak bir gündem belirlemeye yönelik bir girişim oldu” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ENTEGRE OLACAĞIZ

Electric Vehicle Outlook Kurucusu ve CEO’su Roger Atkins ise sektöre ilişkin değerlendirmesinde: “Bu değişim son derece zorlu bir süreci içerisinde barındırıyor. Elektrikli araçların küresel mobilite eko sistemine hızlı bir şekilde entegre edilmesi için OEM’ler, akademisyenler ve dünyanın en zeki mühendislik ekipleri arasında daha öncebenzeri görülmemiş bir işbirliği yürütülmeli. Bu doğrultuda bir araya geldiğimiz Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu’ndaki tutkuyu ve birlikteliği görmek heyecan veriyor. İklim değişikliğinin zorlukları ve hava kalitesinin iyileştirmesi ancak gezegenimizin ulaşım araçlarının verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılmasıyla sağlanabilir” diye konuştu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SIVILARI GELİŞTİRİYOR

Elektrikli Araç Sıvıları Sempozyumu’nda sektörün elektrikli sürüş üniteleri ve bataryalara yoğunlaşan elektrikli araç teknolojileri ve sıvıları alanındaki, ilk küresel araştırmayla ilgili bulgular da paylaşıldı. FEV Danışmanlık ile işbirliği içinde yürütülen araştırmada, elektrikli araçların performans ve dayanıklılığını arttırma noktasında yenilikçi çözümlerin çok önemli olduğu vurgulandı. Tüketicilerin elektrikli araçlara ulaşım oranını arttırmak için bu teknolojilerin sürekli olarak iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.Sempozyum kapsamında katılımcılar, Petronas tarafından elektrikli araç sıvıları geliştirme sürecinin temelini oluşturan deney ve çalışmaları izlemek üzere Petronas Küresel Ar-Ge Merkezi’nde ürün geliştirme laboratuvarı ve mekanik test tesislerini deziyaret etti.

12 MİLYON TON SERA GAZI SALIMINI ENGELLEDİ

Petronas, sürdürülebilir gelecek ve çevre koruma çalışmaları kapsamında küresel çapta önemli adımlar atmayı sürdürüyor. Şirket, 2012 yılında devreye aldığı “Petronas Karbon Taahhütleri” kapsamında 2017 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 13 azalttı. Böylece, toplam 12 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçilmiş oldu. Ayrıca bu tablo, “Düşük Karbonlu Yakıt ve Taşıt Emisyon Kontrol Çözümleri” gibi yeşil projelerde Daimler AG ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları ile de destekleniyor. Öte yandan, Petronas’ın sürdürülebilir bir geleceğe yönelik hedefi ve şirketin yenilenebilir enerji konusundaki yeteneklerini geliştirmek üzere “Yeni Enerji Ünitesi ve Petronas Karbon Taahhütleri Kılavuzu”na benzer çözümler oluşturulmaya devam ediyor.