Aralık ayında Dacia’nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker’de ise avantajlı fiyatlar yer alıyor.

Aralık ayında Dacia’nın Sandero ve Duster modellerinde sıfır faiz fırsatı bulunurken hafif ticari modeli Dokker’de ise avantajlı fiyatlar yer alıyor. Kampanya dahilinde Dacia Sandero ve Duster modellerinde 40.000TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut. Dacia, hafif ticari araç müşterilerine de cazip fırsatlar sunuyor. Aralık ayında Dacia Dokker Van modelinde 6.000 TL, Dokker Combi modelinde ise 4.500 TL indirim fırsatı bulunuyor. Aralık ayında Sandero 74.900TL’den, Duster ise 87.900TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim yer alıyor.