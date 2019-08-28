Yeni bir araç sahibi olmak isteyen tüketiciler artık fiyata internetten bakıp sadece satın alma aşamasında bayiye uğruyor. Minoto CEO’su Albayrak “Modeline göre 50-60 bin TL’ye varan hatta kimi modellerde 500 bin TL’ye varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler” dedi.

Minoto yeni satış modelini sundu. Türkiye’de sıfır kilometre araç satışı oldukça zor bir dönemden geçiyor. Her zaman bahsettiğimiz yüksek faiz ve düşen alım gücü talebi sürekli ikinci el araçlara kaydırıyor. Tüketici ikinci ele de sıfır araca da internet üzerinden bakıyor. Özellikle bayi gezmek artık zaman kaybı olarak görülürken, asıl fırsat kaçıyor. Türkiye’de bir ilke imza atan, bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto’nun CEO’su Ferhat Albayrak, ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşandığını belirterek, son 1 yılda satışa sunulan sıfır otomobillerde ciddi fırsatlar olduğuna dikkati çekti.

50-60 BİN LİRA DAHA UCUZ FIRSAT ARAÇLARI VAR

Türkiye otomotiv pazarındaki çok satan modellerde belirli bir ikinci el fiyat derinliği ve bandı oluştuğunu ifade eden Ferhat Albayrak “Buna karşılık, fiyat derinliği olmayan yeni modellere liste fiyatı üzerinden fiyat oluşturulmaya çalışılıyor. Bu durum ise özellikle son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve hafif ticari araçlarda çok ciddi avantajlar sağlıyor. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin TL’ye varan hatta kimi modellerde 500 bin TL’ye varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler. Bahsettiğimiz avantajları Minoto web sitesinde ve bayileri ziyaret ederek yakından görebilirler” dedi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YENİ SOLUK

Minoto’yu bir bilişim şirketi olarak tanımladıklarını belirten ve sıfır otomobiller için pazar yeri oluşturduklarının altını çizen Albayrak, geleneksel otomotiv sektörüne yepyeni bir soluk getirdiklerini belirtti. Albayrak sözlerine şu şekilde devam etti: “Dünyada temsili fotoğrafla satılan tek ürün otomobil. Bunun dışında her şey internetten gerçek fotoğraflarıyla satılıyor. Sıfır bir otomobil almak isteyen kişi, başlangıçta kimseyle etkileşime geçemiyor. İstediği aracın istediği donanımda hangi bayide veya şehirde olduğunu bilmiyor. Bunun için büyük bir çaba vermek gerekiyor. Minoto, aynı zamanda önemli bir e-ticaret alışkanlığı olan sepet oluşturma görevini de üstleniyor. Yani, Nissan, BMW veya Volkswagen almak isteyenlere SEAT, Fiat, Renault gibi diğer markaları da aynı sayfada gösteriyor.”

FIRSATI AYAĞINIZA TAŞIYOR

Ferhat Albayrak “Minoto olarak amacımız öncelikle ‘Bayiye gitmenize gerek yok bu araçlar sitemizde var. Karşılaştırın ve karar verdiğiniz aracı gidin bayiden alın’ demek. Ayrıca, işin finansal kısmını da oluşturup sektörün tamamen dijitalleşmesinin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz. Gelecekte ise yalnızca Türkiye özelinde de kalmak istemiyoruz. Dünyada yetkili satıcılar noktasında örneği olmayan Minoto’yu, Avrupa ve Ortadoğu’ya yaymak istiyoruz” dedi.

İKİNCİ EL FİYATLARI YÜZDE 10 ARTTI

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, ikinci el sektörü ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “TÜİK verilerine göre 2019’un ilk altı ayında sektör yaklaşık yüzde 6 daraldı. Ocak-Haziran ayları arasında ikinci el fiyatlarında toplam yüzde 10 artış gözlemlendi. Aynı dönemde sıfır otomobil fiyatlarına baktığımızda bazı markaların yüzde 6-7 civarında zam yaparken, bazılarının hiç değişim yapmadığını görüyoruz. Ortalama bir oran vermek gerekirse yaklaşık yüzde 4 değişim oldu. İkinci el pazarında gerçekleşen satışlara baktığımızda ise Türkiye’de 2017 yılında piyasadaki otomobillerin yaş ortalaması yüzde 11,7’di. 2018 yılında açıklanan verilere göre bu oran yüzde 12,6 olarak gerçekleşti. Bu durumda tüketicilerin alım gücünden dolayı yaş ortalaması daha yüksek araçları tercih etme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.” ikinciyeni.com üzerinden satılan otomobillerin özellikleriyle ilgili de bilgi veren Ayyıldız “Platformumuz üzerinden, 19 bin TL’ye de 5,5 milyon TL’ye de ikinci el satışı gerçekleştirdik. Çok geniş bir ölçekte, tüketicilerimizin ihtiyacı olan tüm otomobil tiplerine platformumuzda yer veriyoruz” şeklinde konuştu.