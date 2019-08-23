Citroen’ın B-hatchback pazarındaki başarılı oyuncusu C3, sınıfının üzerindeki iç hacmi, aynı özellikleri taşıyan 1.2 litrelik benzinli motoru ve konforlu sürüşüyle iddialı bir C3 paketi sunuyor.

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, kendi tarzını yansıttığı araçlarıyla her dönem farklı olmayı başarıyor. Markanın en küçük modelinden en büyüğüne kadar sürdürdüğü konforlu sürüş ve geniş iç hacim anlayışı, yeni tasarım çizgisiyle büyük bir uyum içerisinde. Renkli tasarımlarıyla öne çıkan markanın iddialı araçlarından biri de B segmentinde boy gösteren C3 modeli.

Küçük sınıfta mücadele eden otomobil, güçlü benzinli motoru ve zengin donanım seviyesiyle konuğumuz oldu. Crossover modellerini andıran kaslı tasarımı, markanın imzası haline gelen Airbump (hava kesesi) teknolojisi ve farklı farlarıyla sınıfının radikal modellerinden olan C3, şık jantları, geniş arka farları ve sportif tamponlarıyla şık modeller arasına adını yazdırıyor. Biton ismi verilen çift renkli tasarım seçeneğinin de sunulduğu otomobil, iç mekâna yansıtılan gövde rengi detaylarıyla sıradan olmaktan kendini kurtarıyor. Son derece şık iç mekânda köşeli bir tasarım ağırlıkta.

TÜM KUMANDA TEK EKRANDA

Sade ve net okunan göstergeler gibi, klima ve ses sistemi dahil pek çok fonksiyonun gerçekleştirildiği 7 inçlik dokunmatik ekrana ulaşım da sorunsuz. Sınıfı için oldukça ferah olan iç mekânda, arka koltuk sırası da yeterli yaşam alanı sunuyor. 300 litrelik bagaj hacmi de iyi seviyede. Konfor için çalışan süspansiyon sistemi sayesinde yolculuklar oldukça keyifli. Buna rağmen aracın yol tutuş yeteneği de küçümsenmeyecek kadar başarılı.

110 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Konuğumuz da kullanılan 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli ünite, 3 silindirli. 110 beygir güç ve 205 nm tork üreten motor, gücünü ön aksa iletiyor. 6 ileri otomatik şanzıman EAT6 ile kombine edilen benzinli motor, sadece 1070 kilogram olan ağırlığın altından kolaylıkla kalkıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 10.9 saniyede tamamlayan C3, saatte 188 kilometrelik son hız vadediyor. Alt devirlerde üretilen tork sayesinde ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, fabrika verilerine göre 5.3 litrelik ortalama tüketimiyle oldukça tutumlu. 50 litrelik depoyla menzil 900 kilometrenin üzerinde. Bizim elde ettiğimiz 6.1 litrelik ortalama da oldukça başarılı bir rakam.

REKABETÇİ FİYAT ZENGİN DONANIM

Türkiye’de sadece benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Citroen C3’ün başlangıç fiyatı 90 bin 500 lira olarak belirlenmiş. (AĞUSTOS 2019) Bize konuk olan Shine donanımlı üst versiyonda ise fiyat 125 bin lira seviyesine ulaşıyor. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata, zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Araçta şerit ihlal uyarı sistemi, hız limit panolarını okuma sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, Connected Cam, 3D arka farlar, Biton tavan, 16 inçlik alaşım jantlar, LED gündüz farları, hız sabitleyici gibi uzun bir liste sunuluyor.