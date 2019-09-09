3008’E KARDEŞ GELDİ

Citroen’in yeni amiral gemisi olan C5 Aircross, C-SUV’ye giriş yaptı. Farklı tasarımıyla dikkat çeken C5 Aircross fiyatıyla iddialı.

Fransız otomotiv üreticisi Citroen, uluslararası alanda başlattığı SUV hamlesini sürdürüyor. Kompakt SUV pazarına C5 Aircross ile giriş yapan marka, yeni aracın ürün gamının tepe noktasına konumlandırıyor. Markanın yeni nesil tasarım yüzüne sahip otomobil, güçlü duruşu, yeni nesil teknolojileri ve markaya özgü kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemiyle yüksek konfor vadediyor.

FİYATI 204 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye pazarına 204 bin liradan başlayan fiyatlarla giriş yapan yeni C5 Aircross, heybetli tasarımını 230 milimetrelik yerden yükseklikle taçlandırıyor. Çift renkli tasarım seçeneğine de sahip

olan otomobil, kişiselleştirme özelliğiyle 30 farklı tasarım paketiyle satın alınabiliyor. Dışarıdaki şık detayları içeride de sunmayı başaran marka, konforlu bir sürüş için gerekli iyileştirmeleri de unutmamış. Konforu artırmak için koltuk süngerlerini bile elden geçiren mühendisler, yalıtım konusunda da iyi iş çıkarmış. Kaliteli malzemelerle tasarlanan kokpitte 12,3 inçlik TFT gösterge ekranı ve 8 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik multimedya ekranı aracın teknolojik yönünü gözler önüne seriyor. Arka sırada 3 adet bağımsız koltuk sunan marka, her koltuğun ayrıca katlanmasına izin veriyor, İleri-geri kaydırılabilen ve katlanan kızaklı arka koltuklar, kullanım şekline göre 580 ile 720 litre arasında değişen geniş bir bagaj hacmi sunuyor.

2 BENZİNLİ BİR DİZEL MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni C5 Aircross, Türkiye’de 2 benzinli bir de dizel motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 1.5 litrelik BlueHDi dizel ünite, 130 beygir gücünde ve 4.1 litrelik ortalama tüketim vadediyor. Benzinli ünitelerden 1.6 litrelik PureTech, 180 beygir güç üretiyor. Mart ayında ürün gamına eklenecek olan 1.2 litrelik PureTech ise 130 beygir güç üretecek. Tüm modellerde 8 ileri otomatik şanzıman EAT8 kullanılıyor. Feel, Feel Adventure ve Shine isimli 3 farklı donanımla yollara çıkan araçta 4X4 seçeneği bulunmuyor. Fakat marka Grip Control sistemiyle zorlu yollarda ilerlemek isteyenlere bir seçenek hazırlamış.

BAYİ SAYISI 43 OLACAK

Aracın Türkiye lansmanında konuşan PSA Grubu CEO’su Olivier Cornuaille, grup olarak ilk 6 aylık dönemi 1.9 milyon adetlik satışla tamamladıklarını söyledi. Türkiye’de 141 hizmet noktasına sahip olduklarını belirten Cornuaille “2020’ye kadar hedef 163’e ulaşmak. 44 yatırımcımız çok markalı olacak. Citroen özelinde ise martta 30 olan yatırımcı sayımıza, aradan geçen 6 ayda 16 yeni yatırımcı katıldı. 6 ay önce işe başladığımızda 55 Citroen bayimiz vardı. Yeni düzene geçtiğimizde bir kısmı ayrılmak istedi. Bugün itibariyle 40 yatırımcımız var. 1 Ocak’ta bu rakam 43 olacak”dedi. SUV pazarındaki büyümenin devam ettiğini vurgulayan Cornuaille, “Geçen yıl Türkiye’de SUV’lar, toplam otomobil satışlarından yüzde 21.9 pay aldı. PSA Grubu olarak biz de SUV pazarından yüzde 20.6 pay aldık” diye konuştu. PSA Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu ise, C5 Aircross’un iddialı tasarım, konfor ve teknolojisiyle öne çıktığını söyledi. Aracın 30 farklı renk kombinasyonuyla satışa sunulduğunu söyleyen Durusu “C5 Aircross, Citroen’e özel kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemiyle donatıldı. Biz buna ‘uçan halı etkisi’ diyoruz. Araç yolda süzülerek ilerliyor, rakiplerine göre çok daha fazla konfor sunuyor” dedi.

HİBRİT C5 AİRCROSS SENEYE

Lansman için Türkiye’ye gelen Citroen CEO’su Linda Jackson, “Türkiye bizim için çok önemli bir pazar, Citroen’in büyümesinde çok önemli bir oyuncu” dedi. Citroen’in 1919’da kurulduğunu ifade eden Jackson, “100’üncü yılımızı kutluyoruz. Bu süreçte 50 milyon otomobil satışı gerçekleştirdik. 2025’te tüm modellerimiz yüzde 100 elektrikli olacak. C5 Aircross’un hibriti ise seneye yollara çıkacak” diye konuştu.