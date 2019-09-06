Dacia LPG ile yeni bir kampanya başlattı. Eylül ayında ECO-G adı verilen Dacia LPG modellerinde sıfır faiz var.

Eylül ayında Dacia’nın ECO-G serisi tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Dacia’nın yüksek tasarruflu, fabrika çıkışlı LPG teknolojisine sahip ECO-G serisi tüm modellerinde 40 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Dacia’nın Dokker modelinde ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz seçeneği mevcut. Maksimum 100 bin TL kredi kullanacak müşterilere ise 48 aya varan vade seçeneği ve 1,57 faiz oranı sunuluyor. Eylül ayında Dacia Sandero 63 bin 500 TL’den başlayan fiyat ve günlük 39.90TL taksitlerle, Duster ECO-G ise günlük 59.90 TL’den başlayan cazip ödeme seçeneklerine sahip. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında bin lira, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı sunuluyor.