Volkswagen’in Yönetim Kurulu Başkanı (eski) Ferdinand Piech geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesinin ardından Ferdinand Piech kimdir soruları aranmaya başlandı. Aynı zamanda Porsche’nin ortağı da olan Piech, kaç yaşında öldü? Devamı haberimizde…

Volkswagen‘ın uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve Porsche’nin ortaklarından olan Ferdinand Piech 82 yaşında hayatını kaybetti. Piech’in pazar gecesi beklenmedik şekilde hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölüm haberi eşi Ursula Piech tarafından duyuruldu. VW markasını on yılarca şekilendiren eski yönetim ve denetleme kurullarının başkanı Piech, ölümüne kadar aktif şekilde çalışmaya devam etti. Eşi Ursula Piech, ölüm haberini verirken “Ferdinand’ın yaşamı tutkusu olan otomobiller ve çalışanlarıyla şekillendi” ifadesini kullandı.

Mühendislik eğitimi alan Piech 17 Nisan 1937’de Viyana’da dünyaya geldi. Ferdinand Porsche’nin torunu olan Piech, dedesi gibi genç yaşlardan itibaren otomotiv sektöründe çalışmaya başladı. Audi’nin de yönetim kurulu başkanlığını yürüten Piech, 1993 ile 2002 yılları arasında VW Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 2002 yılından sonra da yönetim kurulu başkanlığından ayrılarak VW Denetleme Kurulu Başkanı oldu.

Dört ayrı ilişkisinden 13 çocuğu olan Piech, 2015 yılında hem yönetim kurulu içindeki tartışmalar hem de emisyon skandalları nedeniyle VW Denetleme Kurulu Başkanlığından kendi isteğiyle ayrıldı.

Volkswagen bünyesinde aralarında yedisi Avrupa ülkelerinden olmak üzere 12 otomobil markası bulunuyor.

Ferdinand Porsche kimdir?

Alman otomobil tasarımcısı sonraları “böcek” adı altında dünya çapında satış rekorları kıran KdF- Wagen’i (otomobil) 1935’ten itibaren üretmeye başladı. Porsche, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk spor otomobili geliştirdi. Porsche, Maffersdorf/Bohemia’da musluk tamircisi bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Boş zamanlarında teknik ve elektrikle uğraştı. Liseyi bitirdikten sonra Viyana’ya giderek Teknik Üniversiteye dinleyici öğrenci olarak yazıldı. İlk işini elektrik motorları üreten bir işletmede buldu. Otomobil tutkusunun farkına burada vardı. Lohner-Porsche Porsche 1900’daki Paris Fuarı’nda, kendi buluşu olan ve dingillerindeki elektrik motorlarıyla çalışan otomobili sergiledi. Taşıt aracını Viyana saray arabaları yapımcısı Lohner şirketinin elemanı olarak yaptığı için, bu yeni otomobil Lohner-Porsche olarak tanındı. Bunun hemen ardından düşüncesini daha da geliştirerek elektrik motorlarını bir benzin motoru aracılığıyla besledi. Bu yeni tahrik biçimiyle şanzıman dişlisine gerek kalmıyordu. Porsche teknik müdür olarak Viyana Neustadt’taki Austro-Daimler şirketine geçti. Burada tanınmış bir uzun mesafe yarışı olan Prinz-Heinrich-Fahrt için yaptığı otomobille yarışı bizzat kazandı. Porsche ayrıca uçak motorları ve Birinci Dünya Savaşı’nda topları taşıyan çekici araç tasarımcısı olarak kendisine bir isim yaptıktan sonra, savaşın ardından tasarladığı iki binek otomobiliyle Austro-Daimler’deki son başarılarına imza attı. 1923’te firmanın Stuttgart’taki merkezine teknik müdür ve tasarımcı olarak geçti. Avusturya’daki Steyr şirketinde kısa bir süre (1928-30) çalıştıktan sonra, 55 yaşında bağımsızlığı seçti.

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