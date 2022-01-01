Hafif ticari araç pazarını karıştıracak

Toyota, hafif ticari araç pazarındaki iddiasını yeni Proace City ile güçlendirirken bizim de test sürüşü ve yorumlar için konuğumuz oldu. Sportif tasarımı, binek modelleri aratmayan donanımları ve geniş iç hacmiyle araç, iş dünyası kadar ailelerin de dikkatini çekiyor

Toyota, hafif ticari araç pazarındaki iddiasını yeni Proace City ile güçlendirirken bizim de test sürüşü ve yorumlar için konuğumuz oldu. Japon otomotiv üreticisi Toyota, hafif ticari araç pazarındaki (HTA) gücünü artırmak için harekete geçti. Marka, uzun süredir sessiz kaldığı kompakt van pazarına Proace City ile giriş yaptı. Markanın Fransız ortaklarıyla geliştirdiği yeni araç, güçlü motoru ve rahat sürüşüyle HTA pazarını karıştırmaya hazırlanıyor.

3 BİN 500 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Bu hafta konuğumuz olan yeni Proace City, markanın ‘sorunsuz otomobiller’ imajıyla birlikte kısa zamanda önemli bir yol almayı başardı. Markanın son dönemde uyguladığı sportif tasarım anlayışıyla şekillendirilen yeni araç, bu sayede otomobillerini aratmayan bir görünüme sahip. Tabii arka tasarım, aracın kullanım amacını gizlemiyor. Yüksek kaput ve genişlik hissiyle büyük bir otomobil kullanıyormuş hissi sunarken, konsoldaki vites topuzu ve rahat koltuklar bu hissi destekliyor. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, tuş kalabalığını ortadan kaldırıyor. Son derece ferah olan kokpitte ergonomi ve işçiliği, sınıfı için oldukça iyi seviyede. Geniş bir yaşam alanı sunulan arka bölümde elektrikli camlar ve koltuk arkalarındaki portatif masalar aracın aile kullanımına da uygun olduğunu vurguluyor. Proace City’nin bagajı beklendiği üzere oldukça hacimli. 775 litrelik standart alan, koltuklar yatırıldığında 3 bin 500 litreye kadar ulaşıyor. Markanın verdiği bilgiye göre araçta bagaj dışında tam 186 litrelik saklama alanı sunuluyor. Cam tavan ve çevresindeki 60 litreyi bulan saklama alanı da oldukça kullanışlı.

1.5 LİTRELİK DİZEL

Toyota, Proace City’yi Türkiye’de sadece 1.5 litrelik dizel motorla sunuyor. Bize güçlü versiyonuyla konut olan araç, 130 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilen motor, gücünü ön tekerlekleri iletiyor. Yeterince atak yapıya sahip motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 11.1 saniyede ulaştırıyor. Saatte 183 kilometre olarak açıklanan maksimum hız da oldukça yeterli. Ara hızlanmalarda da atak yapısını koruyan motor, sessizliğiyle de beğenimizi kazandı.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.3 LİTRE

Bir HTA’da en çok aranan özellik kuşkusuz düşük yakıt tüketimi. Sınıfının cimri oyuncularından olan Proace City’nin fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.3 litre. Bizim kullanımımızda da 5.7 litrelik ortalamayı tutturan motor, sakin kullanımda oldukça düşük tüketim değerlerine ulaşabiliyor. Aracın yol tutuş özellikleri, ticariden çok binek araçları hatırlatıyor. Tutunma limitleri yüksek olan otomobil, konforlu süspansiyon sistemi sayesinde de oldukça keyifli yolculuklar vadediyor.

365 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye’de 365 bin 900 liradan (OCAK 2022) başlayan fiyatlarla (100 beygir, Dream) satılan araç, son derece zengin bir donanımla satılıyor. Bize konuk olan 130 beygir gücündeki ve Passion X-Pack donanımlı versiyonda fiyat 468 bin lirayı aşıyor. Aracın binek modelleri aratmayan donanım listesinde, ESP, 6 hava yastığı, kör nokta uyarı sistemi, çift bölgeli otomatik klima, ön/arka park sensörleri, LED gündüz farları, adaptif hız sabitleyici, kablosuz şarj sistemi, 17 inçlik alaşım jantlar gibi uzun bir standart ve opsiyonel donanımlar sunuluyor.