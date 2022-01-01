Kompakt SUV da bende varım diyor

Ford Kuga test sürüşü ve yorumlar için kolları sıvadık. Ford’un başarılı kompakt SUV’u Kuga, yenilenen tasarımı ve geliştirilen özellikleriyle sınıfının en iddialı modelleri arasında yerini aldı. Yeterli performansı sunan küçük hacimli dizel versiyon, düşük tüketimiyle dikkat çekiyor.

Ford Kuga test sürüşü ve yorumlar için kolları sıvadık. Kompakt SUV pazarının iddialı markalarından Ford, Puma modeliyle hayata geçirdiği yeni yüzünü Kuga’ya da uyguladı. Operasyonla klasik hatlarının, sportif çizgilerle birleştiren Kuga, güçlü rakiplerine karşı artık çok daha rekabetçi.

YAŞAM ALANI İYİ

Geniş hava girişine sahip ön panjuru, iri farları ve uzun kaputuyla sportif SUV tanımını tam olarak karşılamayı başaran yeni Kuga, dinamik çizgilerine arka bölümde de sürdürüyor. Tavan spoyleri, geniş camı ve profile kadar taşan iri farlarıyla dikkat çeken arka tasarımda, dışa doğru çıkıntı yapan tampon ve çift egzoz çıkışı da sportif tasarımı tamamlıyor. 19 inçlik çift renk kombinasyonlu jantlar da oldukça şık. ST-Line donanımlı aracımıza özel siyah renkli ön ızgara ve ön/arka ve yan etekler şık tasarımı tamamlıyor. Aracın dışındaki sportiflik iç mekanda yerini kalite ve ergonomiye bırakıyor. Deri/alkantra döşemi ve kırmızı dikişler şık olduğu kadar konforlu bir yolculuk da vadediyor. Çevirmeli diye tanımlayabileceğimiz şanzıman kumandası, orta alanda bolca boş alan ortaya çıkarmış. Orta konsolun üstüne yerleştirilen 8 inçlik multimedya sistemi hem okunaklı hem de hızlı çalışıyor. Etki direksiyon spor otomobilleri andırırken, arkasından görünen 12.3 inçlik dijital gösterge paneli de bolca seçenek sunuyor. Göstergelere bakmak istemeyenler için Ford, araca bir de göz hizası gösterge paneli (head-up display) eklemiş. B&O imzalı ses sisteminin de gücü etkileyici. Aracın iç mekanı sınıfının en geniş olanlarından. Önde sunulan alan oldukça ferahken arkada oturanlar rahatlıkla bacak bacak üstüne bile atabilir. 511 litrelik bagaj da kullanışlı.

120 BEYGİRLİK DİZEL

Yeni Kuga’da markanın yeni nesil dizel motor 1.5 litrelik TDCi görev yapıyor. 120 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, gücünü 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman PowerShift ile ön aksa iletiyor. Motorla uyumlu çalışan şanzıman, 1599 kilogramlık otomobile yeterli çekişi sağlıyor. Araç, 0-100 km/s ivmelenmesini 12 saniyede tamamlarken saatte 177 kilometrelik sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da yeterli performansı sunan motor, tüketim konusunda çok daha iddialı.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.7 LİTRE

Fabrika verilerime göre aracın ortalama tüketimi 4.7 litre. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz ortalama olan 5.6 litre bile bu boyutlarda bir otomobil için makul kalıyor. Yol tutuş ve sürüş konularında markanın genlerini taşıyan Kuga, sınıfının en iyi yol tutan ve sportif sürüşlere yatkın modellerinden.

FİYATI 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Yeni Kuga, 395 bin liradan başlayan (1.5 litre benzinli, manuel, Style) fiyatlarla satılıyor. Bize konuk olan üst donanımlı dizel-otomatik versiyon içinse 730 bin 600 lira ödemek gerekiyor. Bu en son Aralık 2020 fiyatıydı. Rakiplerle benzer seviyedeki fiyata son derece zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Kuga ST-Line’da, 19 inçlik çok kollu alaşım jantlar, ST-Line tasarım kiti, LED ön, arka ve sis farları, açılabilir panoramik cam tavan, geri görüş kamerası, şerit takip sistemi ve şeritte kalma yardımcısı, gece yayaları da fark edebilen çarpışma önleme yardımcısı, elektrikli sürücü koltuğu, anahtarsız giriş ve çalıştırma, kablosuz şarj sistemi gibi uzun bir liste sunuluyor.