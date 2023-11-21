7 koltuklu Nissan X-Trail’de 300 bin lira indirim

Nissan X-Trail 7 koltuklu versiyonunda 300 bin lira indirim yaptı. Eylül ayındaki fiyat listesinin yeniden yayınlayan marka e-force versiyonunda 7 koltuk seçeneğini duyurdu.

Nissan X-Trail 7 koltuklu versiyonunda 300 bin lira indirim yaptı. Eylül ayındaki fiyat listesinin yeniden yayınlayan marka e-force versiyonunda 7 koltuk seçeneğini duyurdu. Eylül ayında 3 milyon 282 bin lira olan fiyat etiketi kasım ayında 2 milyon 981 bin liraya kadar indi. X-Trail, dört tekerlekten çekiş özelliklerine sahip gelişmiş bir güç aktarma organına sahip. “Türkiye’de Yılın Otomobili” ünvanına sahip Nissan X-Trail, sunduğu off-road kabiliyeti ve çekiş gücü ile 4×4 araçlar arasındaki rekabette ön plana çıkıyor. Elektrikli bir SUV özelliklerine sahip yeni Nissan X-Trail e-POWER teknolojisiyle dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan en ıssız orman yollarından, şehirler arası mesafelerde şarja gerek duymadan sessizlik ve gücü bir arada sunuyor. 7 koltuklu Nissan X-Trail, farklı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor.

7 KİŞİLİKTE 485 LİTRE BAGAJ

X-Trail de sunulan e-POWER, dışarıdan şarj etmeye gerek kalmadan elektrikli sürüş deneyimi sunuyor. Jeneratör ünitesi, invertör ve 150 kW ön elektrik motoru ile en zorlu koşullarda bile benzersiz bir güç ve konfor sağlıyor. e-4ORCE tüm tekerlerden çekiş teknolojisi hassas tork dağılımı sayesinde hızlanma, frenleme ve viraj manevralarından etkilenmeden dengeli bir yolculuk vadediyor. Nissan X-Trail’de 7 kişilik seyahatlerde 485 litre bagaj hacmi veya 1298 litre bagaj hacmi sunuluyor.

4 TEKERDEN ÇEKİŞ SİSTEMİ

e-4ORCE, güç çıkışını ve frenleme performansını her bir tekerlek için özel olarak yöneterek bu sayede yumuşaklık ve dengeyi koruyor, sürüş stilini veya girdisini değiştirmeye asla gerek olmadan neredeyse her türlü yol yüzeyinde ana hatta kalarak sürücünün daha güvende hissetmesini sağlıyor. Örneğin, karla kaplı yollarda viraj alırken araç, ultra yüksek hassasiyetli motor, tork dağılımı ve fren kontrolü sayesinde sürücünün kalmak istediği hatta kalabiliyor. Bu kadar çeşitli yol yüzeylerinin üstesinden gelmenin verdiği güvenle, sürüş daha keyifli hale geliyor ve sürücü farklı sürüş senaryolarında dahi kendini güvende hissediyor. Sürüş süresinin %70’inin şehir içinde geçirildiğini düşünerek Nissan, “e-Pedal” olarak adlandırdığı yeni bir sürüş deneyimi geliştirdi. e-Pedal, sürücülerin yalnızca gaz pedalını kullanarak hızlanmasına ve yavaşlayabilmesine olanak tanıyor.