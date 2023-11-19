Çinli Neta U Türkiye pazarına giriyor, kaç para olacak? Dünya pazarlarında Çin etkisi kendini oldukça hızlı göstermeye başladı. Birçok holding ve grup da Çinli markaları radarına aldı. Otomotive yıllar önce bayi olarak başlayan Gürses Grup da Hollandalı Carver ve Çinli Neta’yı Türkiye pazarına sundu. Deneyimli isim Vedat Uygun’u da genel müdürlük koltuğuna oturtan grup GRS Automobility çatısı altında Neta U’yu aralık ayında satışa çıkaracak.

ALİ YILDIRIM

Çinli Neta U Türkiye pazarına giriyor, kaç para olacak? Son yılların en çok dikkat çeken pazarı Çin, birçok pazarda kendini ispat etmek için birbirinden farklı markaları ortaya çıkarmaya başladı. Aynı zamanda Türkiye’de de mobilite ihtiyacı da hızla gelişmeye başlayınca, otomotiv geçmişi olan şirketlerin radarına hem Avrupalı hem de Çinli markalar girdi. Otomotiv sektöründe Çin rüzgarı tüm hızıyla devam ederken, bayi ağlarına sahip büyük holdingler artık distribütöre dönüşerek kendi markalarını ortaya çıkardı. Türkiye’de neredeyse 100 yıllık geçmişe sahip olan Gürses Grup da bunlardan biri oldu.

MARKA ÜZERİNDE 6 AY ÇALIŞILDI

Yaklaşık 6 aylık bir çalışmayla birlikte Çin’in startup markası olan Hozon Neta, markasını radarına alan grup otomotivde deneyimli isim Vedat Uygun’u da şirketin genel müdürlük koltuğuna oturttu. Sadece Neta ile kalmayan grup GRS Automobility şirketi çatısı altına Hollandalı mobilite markası olan Carver’i de kattı. İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında konuşan GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, başka markaları da radarına aldıklarını paylaştı. “Hepsini yavaş yavaş Türkiye pazarıyla tanıştıracağız” diyen Uygun “2030 yılında Türkiye’deki mobilite şirketleri arasında ilk 3’te yer almak vizyonumuzun genel çerçevesini oluşturuyor” dedi.

AVRUPA PAZARINDAN ÖNCE TÜRKİYE’DE

Çinli Hozon Neta hakkında bilgi veren Uygun, Aralık ortalarına doğru Neta U modelini Türkiye pazarına dahil edeceklerini ve toplamda 300 adede yakın bir aracı getireceklerini kaydetti. 2022 yılında 150 bin adet elektrikli araç üreten Neta’nın Avrupa pazarından önce Türkiye’de satışa sunulacağını vurgulayan Uygun “Güvenlik ve tasarım özellikleri, teknoloji ve donanım seviyesi, yüksek kalite standartlarıyla iddialı yeni nesil otomobiller geliştiren Neta, ilk etapta kompakt SUV modeli olan ve tamamen yeni bir elektrikli araç platformu üzerinde inşa edilen Neta U modeliyle Türkiye’de aralık ayında yollara çıkacak” açıklamasını yaptı.

YENİ ÇİNLİ SUV MODEL: NETA U

Şimdilik 2 bayinin olduğunu söyleyen Vedat Uygun, satışların ağırlıklı olarak online olacağını gelecek yıl 15 bayiye ulaşacaklarını ifade etti. Fiyat üzerinde çok çalıştıklarını anlatan Uygun “Global desteği almadan fiyatlama yapmak zor. Tüm bu şartlarda bu modelimizi yüzde 10 ÖTV seviyesinde tutabildik. Neta U, CATL batarya ile şehir içi 420 kilometre sürüş menzili (WLTP) sunuyor. Model 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj özelliğine sahip. Aynı zamanda V2L fonksiyonu sayesinde tıpkı bir jeneratör gibi enerji kaynağı haline dönüşerek kamp, doğal afet gibi durumlarda farklı elektronik cihazları şarj edebiliyor. Dinamik SUV’da, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, kaliteli materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Model C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldı. Gelecek yıl Neta GT yola çıkacak, ardından Neta AYA ve Neta S gelecek.

3 TEKERLEKLİ MOBİLİTE CİHAZI: CARVER

Mobilite markası Carver de şehiriçinde tam bir çözüm ortağı olacak. Model, kompakt boyutları ve 1+1 oturma düzenine sahip. Aracı rakiplerinden ayıran en büyük unsur ise Dynamic Vehicle Control sistemi. 100 km menzile sahip olan versiyon 3 saatte şarj oluyor. 80 kilometre hıza kadar çıkıyor. R verisyonu ise 45 km yapıyor. Menzili de 130 km. Her iki model de köprüleri kullanamıyor. Fakat e-5 ve otobana çıkabiliyor. R ise sadece e5’e çıkabiliyor. Modellerin kargo versiyonları da var.