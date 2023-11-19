Matrah düzenlemesi 300 bin liralık alan açtı

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV dilimi olan yüzde 10’da matrah artışı yapıldı. 1.6 milyon liralık olan yüzde 10 sınırı böylece 300 bin lira artışla 1.9 milyona çıktı. Son dönemde pazara çıkan tüm elektrikli modeller 1.5 milyon lira sınırında iken, yeni dilim 300 bin liralık bir alan daha açtı.

ALİ YILDIRIM

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV dilimi olan yüzde 10’da matrah artışı yapıldı. 1.6 milyon liralık olan yüzde 10 sınırı böylece 300 bin lira artışla 1.9 milyona çıktı. Son dönemde pazara çıkan tüm elektrikli modeller 1.5 milyon lira sınırında iken, yeni dilim 300 bin liralık bir alan daha açtı. Son birkaç yıllık süreçte içten yanmalı otomobillere karşın elektrikli araçlardaki vergi oranının daha düşük olması da talebin elektrikli otomobillere kaymasına neden oldu. İçten yanmalı otomobillerin vergi oranının yüzde 45 seviyesinden başlamasına rağmen bugün en düşük uygulanan vergi dilimi yüzde 80 seviyesinde. Fakat elektrikli modellerde bu barem yüzde 10 seviyesinden başlıyor. Bu matrah dilimini tutturabilmek için fiyatlar 1 milyon 650 bin lira sınırında gerçekleşiyordu. Matrah artırımıyla birlikte gücü 160 kw geçmeyen modellerin fiyatı vergisiz fiyatı 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıktı. Böylece yüzde 10’luk vergi diliminin her şey dahil sınırı 1 milyon 950 bin liraya ulaştı.

YAKIN ZAMANDA FİYAT ARTIŞI OLABİLİR

Bu değişimle birlikte 1.6 milyon lira sınırında olan birçok model fiyatının yakın zamanda da artışı kaçınılmaz oldu. Markalar yüzde 10’luk dilimde kalmak için o kadar ince eleyip sık dokuyorlardı ki şimdi birçok modelin yüzde 10 ÖTV diliminde kalabilmek için 300 bin liralık daha fiyat arttırma ihtimali güçlendi. Yakın zamanda özellikle 2024 ile birlikte yeni elektrikli modellerde fiyatlar 1.9 milyon lira limitinde olması da çok uzak değil.

VERGİSİZ MAKSİMUM FİYAT 1.4 MİLYONU AŞTI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, motor gücü 160 kW’ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi. Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

YÜZDE 10 İÇİN 300 BİN LİRA KADAR ZAM YOLU VAR

Motor gücü 160 kilovatın (kW) altında ve yüzde 10 özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi. Böylece matrah 200 bin lira toplam fiyat ise neredeyse 300 bin lira arttı. Sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 40 ÖTV’DEN YÜZDE 10’A İNİŞLER OLDU

Kurda hızlı yükselişle birlikte otomobil fiyatlarında da güncellemeler oldukça hız oluyor. Gelinen noktada kurun 1 lira artması bile Türkiye’de vergi artanıyla karşılaşıyor. 1 liralık yükseliş belki de 300-400 bin liralara neden oluyor. Matrah artışının gelmesiyle beraber, 1.9 milyon lira sınırında hatta seviyesinde olan birkaç model de böyleye yüzde 10 ÖTV dilimine girmiş oldu. O modellerin fiyatlarında da hafif gevşemeler gerçekleşti.

MARKALARA ALAN AÇILDI

Matrah artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan otomobil veri analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Fiyatlar düşmez kanaatindeyim. Çünkü otomobilin vergiler dahil fiyatının 1 milyon 914 bin TL ve altında satılması gerekiyor. Bazı markalar rahatladı. Yeni zamlarla yüzde 10’dan çıkmak istemeyeceklerdir” dedi. Elektrikli araçlarında artık teşvik edildiğini ifade eden Yalçın “Elektrikli araçlara uygulanan ÖTV oranlarını düzenleyerek, bu araçların daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun, çevre dostu taşıtların kullanımını artırmak ve fosil yakıtlı araçlara olan bağımlılığı azaltmak için yapıldığını söylemek de mümkün olabilir. ÖTV matrahındaki artış, genellikle araçların piyasa fiyatlarına ve ekonomik koşullara göre belirlenmektedir. Bu düzenlemenin piyasa dengesini sağlamak ve belirli araç segmentlerini hedef almak amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. KW gücüne göre yapılan bu düzenleme enerji verimliliğini ve çevre standartlarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu durumda, daha az güçlü ve daha verimli araçlar daha düşük vergi oranlarından faydalanıyor. Sektörel Gelişim ve Yenilikçilik: Elektrikli araç sektörünün gelişimini teşvik etmek ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla da bu tür ÖTV düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu sayede hem tüketici hem de üretici açısından yeni teknolojilere yatırım yapma ve bunları benimseme teşvik edilecektir” yorumunda bulundu.

HER GELEN FİKS FİYAT VERİYOR: 1.5 MİLYON

Bugün bakıldığında toplam 15-16 markanın yaklaşık 30 modeli yüzde 10 ÖTV’li dilimde bulunuyor. Bunların en ucuzu 969 bin liralık fiyat etiketine sahip. En pahalısı da 1 milyon 655 bin lira seviyesinde. Ağırlıklı fiyatlar ise 1.5 milyon lira etrafında seyrediyor. Bu tablonun daha ne kadar devam edeceği konusunda da soru işaretleri bulunuyor. Özellikle yeni Çinli markalarla bu fiyatlamanın daha da dengeleneceği düşünülüyor.