Yıllarca lüks markalara bayilik yaptı şimdi Chery bayiliği aldı

Chery Türkiye, açılışını gerçekleştirdiği 6 yeni hizmet noktasıyla birlikte Türkiye’nin 25 ilindeki yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağını 40 adede yükseltti. İstanbul’da Mengerler Etiler, Mengerler Davutpaşa ve Tepretoğulları yeni bayiler oldu.

Chery, Türkiye’nin dört bir yanındaki yetkili satış ve satış sonrası ağıyla kullanıcılara güvenilir hizmetler sunmaya devam ediyor. Chery Türkiye, açılışını gerçekleştirdiği 6 yeni hizmet noktasıyla birlikte Türkiye’nin 25 ilindeki yetkili satış ve satış sonrası hizmet ağını 40 adede yükseltti. İstanbul’da Mengerler Etiler, Mengerler Davutpaşa ve Tepretoğulları, Ankara’da Mengerler Ankara, Bursa’da Gönye Nilüfer ve Şanlıurfa’da Bertansa olmak üzere 6 yeni yetkili satıcı ve servis noktası ile hizmet alanını genişletti.

BÜYÜYEN EKİBİMİZLE TEKNOLOJİ SUNACAĞIZ

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan “Her geçen gün büyüyen satış ve satış sonrası hizmetlerimizle hedefimiz, mutlu müşteriler yaratarak daha fazla tercih edilmek ve Chery’nin güvenilir, konforlu, teknolojik ürünler sunduğunu göstermektir” dedi.