Yeni bir marka daha Türkiye pazarında: SWM

İtalya’da doğan 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM markası da Türkiye’de yola çıkacak.

Kısa bir süre önce bayilik modeliyle Türkiye pazarına giriş yapan ATMO Grubu, şimdi de yeni bir markayla dikkat çekiyor. İtalya’da doğan 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM markasını Türkiye’de yola çıkartacak. ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Elbette Çinli Shineray Group gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi tarafından desteklenen SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağından şüphemiz yok. Ulaşılabilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına dinamizm getireceğimize inanıyoruz” dedi. Ekiplerinde, BMW tasarımcılarının imzası olan SWM’in Ar-Ge ve üretim kalitesi, Brilliance-BMW kalite yönetim sistemine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo de, “Türk müşterilerimize en yüksek öncelikle davranacağız. Samimi ve içten hizmet anlayışımızla kısa zamanda Türk tüketicisinin kalbini kazanacağımıza inancımız tam” dedi.