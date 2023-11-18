Elektrikli Peugeot 308: Sürdürülebilir Mobilitenin Geleceği

Elektrikli Peugeot 308 satışa sunuldu. 156 HP’lik elektrikli motorunun sağladığı performansa eşlik eden 0 emisyonlu sürüş özellikleri ve 400 km’nin üzerine (WLTP) ulaşabilen menziliyle yeni PEUGEOT E-308, kompakt hatchback segmentinde markanın iddiasını artırıyor.

Elektrikli Peugeot 308 satışa sunuldu. Otomotiv endüstrisi son yıllarda sürdürülebilir mobiliteye giderek daha fazla odaklanılmasıyla önemli bir dönüşüm yaşıyor. İklim değişikliği endişeleri ve daha temiz ulaşım çözümlerine olan ihtiyaç artmaya devam ettikçe, elektrikli araçlar (EV’ler) büyük bir popülerlik kazandı. Bu bağlamda tanınmış otomotiv üreticisi Peugeot, büyük beğeni toplayan Peugeot 308’in elektrikli versiyonunu tanıtarak çevre dostu ulaşıma geçişte bir dönüm noktası oldu.

400 KM MENZİLİ VAR

Peugeot 308, dünya çapında sadık bir müşteri tabanına sahip oldu. Elektrikli versiyonun piyasaya sürülmesiyle Peugeot, sıfır emisyonlu araçlara yönelik artan talebi karşılarken markanın eşanlamlısı olduğu mükemmellik seviyesini de koruyor. PEUGEOT 3D i-Cockpit® ile donatılmış üst düzey iç mekânı, 156 HP’lik elektrikli motorunun sağladığı performansa eşlik eden 0 emisyonlu sürüş özellikleri ve 400 km’nin üzerine (WLTP) ulaşabilen menziliyle yeni PEUGEOT E-308, kompakt hatchback segmentinde markanın iddiasını artırıyor.

1.5 MİLYONLUK FİYAT ETİKETİ VAR

PEUGEOT E-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 270 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunuluyor. Yeni motor sayesinde E-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunuyor. PEUGEOT E-308’deki ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor. E-308’deki Lityum İyon batarya, 375 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre, şehir içinde 510-525 km, birleşik olarak da 410-413 km arasında menzil sağlıyor. 0-100 km/s hızlanması 10.5 saniye olan E-308’in maksimum hızı 170 km/s. Kasım 2023 itibarıyla, 1 milyon 565 bin TL’lik fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu.